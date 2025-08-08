聲寶上半年EPS 0.93元
家電大廠聲寶（1604）昨（8）日公告第2季稅後純益1.32億元，季減36%，年減44.7%，每股純益0.36元；累計今年上半年稅後純益3.38億元，年減26.84%，每股純益0.93元。
儘管本業面臨挑戰，聲寶董事會仍決議通過兩大不動產開發案，預計斥資逾31億元進行「聲寶物流園區」與「安平橘青春樂齡宅」的自地委建，藉此活化資產並拓展新事業。
其中，聲寶物流園區位於桃園市龜山區，規劃興建地上三層、地下一層建物，總樓地板面積達5,336.9坪，預估金額為新台幣7.86億元。
