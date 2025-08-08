慶豐富法說會／三箭齊發擴大美國電商布局 助攻窗簾事業拚新高

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
慶豐富8日召開法說，宣布第4季將擴增亞特蘭大據點產能。記者宋健生/攝影
慶豐富8日召開法說，宣布第4季將擴增亞特蘭大據點產能。記者宋健生/攝影

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）8日召開法說，董事長許閔琁宣布，第4季將擴增亞特蘭大據點產能、線上電商通路將推出免打孔系列新品，以及調漲既有線上銷售窗簾產品價格，透過「三箭齊發」擴大美國電商客戶布局，助攻窗簾事業拚新高峰。

許閔琁指出，近三年線上電商通路客戶業務快速成長，不僅進一步優化窗簾事業銷售結構，今年上半年線上電商通路客戶銷售已達2024年全年約七成，不但成為窗簾事業的第二成長支柱，進一步推升上半年窗簾事業整體美元銷售規模齊創同期新高。

為進一步搶灘下半年美國消費旺季，擴大窗簾事業於線上電商通路客戶業務動能，慶豐富將祭出多款免打孔系列窗簾新品上市，豐富線上銷售產品線，同時針對既有線上銷售窗簾產品決議調漲5%至10%價格。

此外，慶豐富也規劃將於第4季擴增亞特蘭大據點的產能，以提升美東、美南地區出貨效率，進一步完善線上電商知名客戶即時供貨服務；透過三箭齊發策略，有望帶動下半年整體營運優於上半年，並續寫窗簾事業新里程碑。

今年上半年面對美國關稅政策、新台幣大幅升值等干擾，慶豐富累計合併營收23.69億元，約與去年同期相當，營業利益2.52億元、年增26.5%，仍創下歷年同期新高。

但第2季受台幣升值認列匯兌損失1.42億元，對每股稅後純益影響0.8元，使得上半年稅後純益僅5,247萬元、年減71.7%，每股稅後純益0.3元。

展望未來，慶豐富仍看好下半年窗簾事業保持良好動能，為激勵員工、留任優秀人才，董事會決議通過買回庫藏股以轉讓員工，將於8月8日至10月7日期間，預計買回股票2,000張，買回價格區間為15元至31元。

慶豐富指出，觀察大型實體零售客戶窗簾訂單拉貨陸續回升，加上線上電商通路客戶訂單出貨保持暢旺，帶動單月合併營收已連續三月逐月成長，7月合併營收4.33億元、月增2.6%，累計前七月合併營收28.02億元、年減4.5%。

董事長許閔琁(左)、總經理許竣然一同出席法說，對下半年營運展望審慎樂觀。記者宋健生/攝影
董事長許閔琁(左)、總經理許竣然一同出席法說，對下半年營運展望審慎樂觀。記者宋健生/攝影

電商 營收

