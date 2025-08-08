聲寶財報／第2季EPS衰退至0.36元 仍積極布局多角化經營
聲寶（1604）8日公告第2季財報，歸屬母公司稅後純益1.32億元，季減36.03%、年減44.77%，每股純益0.36元。累計上半年合併營收48.92億元，年減0.45%；稅後純益3.38億元，年減26.84%，每股純益0.93元。
儘管本業獲利下滑，聲寶董事會仍通過兩大不動產開發案，預計斥資逾31億元進行「聲寶物流園區」與「安平橘青春樂齡宅」的自地委建，搶攻企業營運與銀髮商機。業界認為，此為聲寶多角化經營的重要一步。
其中，聲寶物流園區位於桃園龜山區，規劃興建地上3層、地下1層建物，總樓地板面積5,336.9坪，預估金額7.86億元，將供企業營運使用。
另一開發案安平橘青春樂齡宅坐落於台南安平區，將興建地上10層、地下2層的樂齡住宅，總樓地板面積13,232坪，預估金額約23.54億元，顯示公司積極布局高齡化社會商機。
法人看好，聲寶活化閒置土地資產，並藉由多角化經營，為本業及新事業發展注入新動能，可望提升未來獲利潛力。
