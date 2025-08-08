福貞營收／喜迎飲料旺季 7月與前七月累計年增雙成長

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411）喜迎飲料傳統旺季，8日自結7月合併營收7.66億元、年增2.3%，為歷史同期次高；累計前七月合併營收51.15億元、年增3.2%，則創歷史同期新高。

福貞7月營收主要成長動能來自夏季高溫與暑期假期，消費者對飲料需求若渴，帶動碳酸性飲料、涼茶與啤酒等品牌客戶的訂單數量增加；加上部分品牌客戶因5月庫存水位下修，於6月啟動短急單需求帶動。

福貞前七月合併營收突破51億元，創同期新高。福貞說，陝西廠先前因中國大陸大西北市場整體鋁罐銷售不如預期承壓，今年逐步撥雲見日，客戶訂單數量已接近內部預期。

分析主要得力於中國大陸整體消費市場溫和回升，以及夏季飲啤需求暢旺，主力客戶知名啤酒大廠拉貨力度強勁，區域型客戶亦逐漸啟動訂單貢獻，推升陝西廠業績較去年同期有雙位數以上成長。

福貞表示，公司將持續精進陝西廠產線優化，提升生產效能，目標今年底前實現單一罐型年產能達5億支規模，將可帶動集團營收及營運動能表現。

展望下半年，福貞說，7月炎熱高溫與暑假帶動買氣，中元普度活動，新竹廠品牌客戶也提前展開備貨，接續中秋節及農曆春節等送禮商機，粥類與蛋白飲品訂單需求提升，馬口鐵罐出貨動能將進一步顯現，可望為下半年營運增添新動力。

福貞將持續優化產品組合，憑藉開發多元產品罐型與客製訂單的優勢，強化公司營運體質，達成營收規模經濟效益，樂觀預期下半年旺季應可優於上半年。

