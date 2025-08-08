快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

華城財報／上半年獲利創同期新高 每股純益5.23元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

重電廠華城（1519）8日公布上半年合併財報，合併營收104.94億元、年增36.6%，創同期新高；營業利益24.68億元，稅後純益16.51億元、年增10.6%，每股稅後純益5.23元，獲利創歷史同期新高。

華城第2季合併營收60.73億元，季增37.4%、年增30.7%，改寫同期新高、歷史單季次高，但受匯兌損失影響，稅後純益7.91億元、年減11.5%，每股稅後純益2.23元，獲利為同期次高。

展望今年營運，華城持審慎樂觀看法，今年成長動能來自台電強韌電網計畫、全球綠能等能源轉型及外銷基礎建設，目前接單已看到2027至2028年訂單需求，華城也持續增加外銷比重，接單策略朝國際化和多元化邁進。

華城2024年外銷占整體業績比重約45%，今年可望超過五成，其中銷售到美國市場的業績占比接近四成。值得注意的是，華城去年第4季新增逾百億元訂單，其中20億元變壓器為主的電力設備訂單來自美國德州「星際之門」計畫，成為受益台廠。

在產能布局方面，華城說，既有觀音三廠新設3B廠，預計今年底完工，2026年擴充生產中型變壓器，藉此完備中壢廠小型變壓器、觀音二廠大型變壓器、台中廠超大型變壓器的布局，為營運挹注穩健成長動能。

華城 外銷

延伸閱讀

台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局：將檢測釐清

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

智慧經營／華城電機總經理許逸德 解決客戶痛點 逆轉勝

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。