宏全財報／上半年EPS 4.65元 獲利創同期次高

飲料包材製造龍頭宏全（9939）國際8日公布第2季合併財報，合併毛利率22.3%，較去年同期23.3%減少1個百分點，營業利益10.8億元，與去年同期持平，但因匯兌損失0.75億元，稅後純益6.87億元、年減20.9%，每股稅後純益2.32元。

宏全上半年合併營收149.71億元，年增7.15%，續創同期新高；營業利益19.91億元，年增0.3%，受新產能前期投入成本影響，營業利益持平。稅後純益13.76億元，主要因業外匯損影響，年減15%，每股稅後純益4.65元，獲利仍為同期次高。

宏全董事會同時決議通過，新設立宏全食品包裝（清新）中山分公司，投資金額約人民幣8,428萬元；另外，重要子公司宏全控股公司增加對子公司宏全中國控股公司持股比例，從96.39%增加至100%。

宏全因應產業持續成長及滿足客戶需求，今年啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，預計可增加4,000萬箱產能，初估總投資金額在50億至70億元之間。

宏全表示，公司持續推動多項產能擴充計畫，目前，廣東清新廠、浙江常山廠、安徽滁州廠及台灣、中國大陸與東南亞多條包材產線已陸續投產。

台灣無菌自貿廠、印尼KIIC廠、印尼板底蘭廠、泰國宏信廠及越南2A廠等新建廠房正按計畫推進，預計今年第4季至明年第2季陸續投產。

為支援新產能運作，公司已同步招募及培訓近千名新進員工，並持續優化營運管理體系與供應鏈整合能力。

宏全強調，儘管相關開辦費用、前期投入支出、利息成本及資本額增加，對短期獲利造成壓力，但這些投資將為公司接下來幾年營收成長與市場版圖擴張，奠定堅實基礎。

展望第3季及下半年，隨著天候越來越熱，飲料市場進入傳統旺季，法人預期，宏全營運將逐季增溫，下半年營運也會優於上半年，全年營收可望突破300億大關、再創新高。