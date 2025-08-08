東台、程泰上半年營運兩樣情！東台每股賺2.56元 程泰每股虧8.63元

工具機大廠東台（4526）、程泰（1583）公布上半年合併財報，儘管同受新台幣升值導致的匯兌損失影響，但東台受惠於第2季完成高雄路科二廠處分利益入帳，每股稅後純益2.56元，另一家程泰則難逃匯損衝擊，上半年每股虧損達8.63元。

東台受惠於第2季完成高雄路科二廠處分案，處分利益於第2季入帳挹注業外收益，加上營運持穩推進，上半年合併營收28.1億元、年增4.3%，稅前淨損7.82億元，稅後純益6.51億元，每股稅後純益2.56元，較去年同期轉虧為盈。

東台表示，目前整體在手訂單金額約28億至30億元，其中PCB（印刷電路板）相關業務有望成為關鍵成長動能之一。公司正積極拓展應用場域，相關接單近期亦有增溫跡象，可望為下半年營收表現提供助力。

董事會今天同步審議歐洲據點強化與技術投資方案，東台正式啟動「製造升維計畫」，以「海外深耕＋科技升級」雙主軸，加速打造全球智慧製造新版圖。

東台延續今年初與百德機械歐洲集團公司Lerinc的策略合作，並取得Lerinc約20%股份。未來將深化歐洲市場布局，與Lerinc整合東歐銷售通路，聚焦與德系客戶的合作鏈結，優化區域服務網絡，強化在地即時支援與製程整合能力。

東台表示，歐洲據點未來將成為推動全球業務拓展的核心樞紐之一，帶動高階產品與智慧應用的加值導入，並與既有策略夥伴資源整合，共同拓展中高階應用市場，強化國際競爭力。

展望下半年，東台強調，將持續秉持穩健財務、創新技術與全球布局三大策略主軸，提升營運彈性，為股東與全體利害關係人創造長期穩定價值。

程泰上半年合併營收18.79億元，營業毛利3.33億元，稅前淨損12億元，稅後虧損9.51億元，每股稅後虧損8.63元。程泰表示，面對匯率升值，公司已和客戶談妥，新接訂單將調漲10%售價，外銷歐洲市場也採歐元計價。

程泰董事會同時通過設立越南分公司，未來將設立發貨倉庫，並就近提供售後服務，鞏固越南市場。

程泰表示，集團在美國約有2,000萬美元的庫存，由於未受美國調升關稅影響，帶動近期美國接單升溫，6月起到8月平均每月都有300萬美元接單金額，較去年同期成長二倍，另外中國大陸四軸中高階產品銷售也有回升。

目前，程泰在手訂單金額約8億餘元、亞崴（1530）也有12億餘元，合計約21億元，能見度已看到第4季中。由於新接訂單都陸續反應匯率升值而調漲售價，加上匯率趨穩、股市升溫，預期下半年營運可優於上半年。