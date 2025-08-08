麗豐營收／7月3.1億元、月增8.8％ 營運動能持續回穩

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）8日公布2025年7月合併營收3.1億元，較上月營收成長8.8％，然受台幣匯率波動影響，較去年同期減少2.8％，若以人民幣計，7月營收達人民幣7,600萬元，月增8.8％、年增7.0％，顯示實質營運動能持續回穩，整體表現優於匯率帳面數據。

麗豐表示，若排除匯損干擾，實質業績延續第2季以來的正向成長趨勢，展現具韌性、抗壓的營運體質，累計營收較去年同期減少幅度下降。

麗豐指出，7月營收成長主要來自夏季主力產品熱銷，尤其受高溫與紫外線強度升高推動，亮白、淡斑、防曬等功能型護膚品需求明顯增溫。旗下擁有中國大陸國家級美白與淡斑特證的「晶鑽白透淡斑系列」及「美白防曬霜」等明星商品銷售表現強勁，同時行銷策略聚焦「夏日三大肌膚痛點——高溫、出油、曬黑」，以「清潔、去痘、美白」為目標推動體驗活動。

7月底起透過克麗緹娜台灣門市舉辦會員預約體驗，並於7月底到10月進行一連串宣傳活動，包含美妝時尚網站VOGUE開箱介紹、Meta旗下的社群平台（Facebook、Instagram、Threads）及Line、抖音等自媒體與數位廣告宣傳，另於桃園國際機場、熱門商圈及雙北市區投放大型燈箱廣告、數位戶外看板廣告及公車廣告，逐步擴大在地品牌滲透與終端銷售表現。

麗豐表示，透過兩岸克麗緹娜門店同步鋪貨策略與全通路整合推廣，將加速提升御顏粹泌系列於大中華區的產品滲透率與高端市佔率，預期將成為下半年營運成長的關鍵引擎。

展望2025年下半年，麗豐對於整體營運維持「一季優於一季」的穩健增長節奏深具信心。隨著中國大陸內需政策持續推動「穩中求進」，城鎮化進程與居民可支配所得穩步提升，美容與健康產業長期趨勢持續向上，為集團未來營運注入穩健支撐。

麗豐將持續鎖定「新品研發」與「降本增效」兩大核心策略主軸，同步深化「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」之營運藍圖，推動企業由產品導向，全面升級為以顧客全生命週期價值為中心的精準經營模式。

透過研發創新與高附加價值產品導入，麗豐持續強化技術護城河與品牌競爭力，進一步鞏固其在亞洲美容保養與健康科技產業中的領導地位。

