快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

合庫金自結前七月獲利123億元 EPS 0.82元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）7月稅後純益23.7億元，較上月成長10.89%，主因證券及人壽子公司轉虧為盈，上月六家子公司全數獲利。金控累積稅後純益為123.82億元，較去年同期略減3.54%，減幅持續縮小，每股稅後純益 0.82元。

主要子公司合庫銀行7月稅後純益20.89億元，較上月減少13.1%，主因兌換及金融商品收益略減，息收與手續費收入則增加。累積至7月稅後純益126.66億元，較去年同期增加1.98%；主要來自利息淨收益有較大幅度增加，彌補換匯收益減少，倘排除去年台灣高鐵（2633）換約補償金一次性收入，成長率更達雙位數。

合庫證券單月獲利1.25億元，不僅單月轉盈，且累積稅後純益亦已由虧轉盈，除了經紀手收及承銷業務成長，積極調整自營投資部位業見成效。合庫人壽單月獲利1.05億元亦轉虧為盈，上月美元回升，且申請外匯價格變動準備金新制已獲主管機關核可，相較舊制提存與沖抵都可100%全額。目前資本適足率仍有1,400%以上，體質穩健。

合庫金

延伸閱讀

振樺電財報／上半年EPS創同期新高達12.27元 賺逾一股本

沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。