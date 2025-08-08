快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

巨大上半年每股賺1.42元 美利達前7月營收年減7%

中央社／ 台北8日電

自行車廠巨大集團今天董事會通過上半年財報，稅後淨利新台幣5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘1.42元。美利達公布7月合併營收24.83億元，年減23%；前7月合併營收170.67億元，年減7%。

巨大統計，上半年集團合併營收326.1億元，受新台幣匯率升值影響，較去年同期減少12.4%；毛利率19.1%，稅前淨利8.5億元，稅後淨利5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘1.42元。巨大上半年持續推動庫存去化，存貨資產占比已恢復至2019年疫情前的健康水準。

巨大說明，第2季合併營收157.5億元，較去年同期減少25.6%；單季毛利率為20.4%，主要受自有品牌春季銷售折扣及匯率波動影響，較去年同期下降。第2季匯兌損失2.3億元，稅前淨利3.6億元，稅後淨利1.9億元，每股稅後盈餘0.48元；若排除匯率波動影響，第2季每股盈餘約1.07元。

在業務表現方面，巨大代工業務受惠歐洲市場需求回溫，上半年銷售表現維持近30%成長。自有品牌方面，受到中國市場去年高基期影響，銷售表現相對保守，巨大將持續靈活調整市場策略。美國市場因關稅政策與經濟環境挑戰，消費需求趨緩；歐洲市場展現區域間互有消長的態勢，整體呈現溫和復甦。

面對國際貿易及關稅變化，巨大集團於台灣、中國、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度的製造彈性與調整韌性，能迅速回應全球政策變化，鞏固競爭優勢。

巨大 營收

延伸閱讀

五福營收／7月7.5億元、創單月次高 訂單能見度延伸至明年第1季

提前拉貨續發威 7月出口566.8億美元再創高

慶豐富三箭齊發擴大美國電商客戶布局 下半年營運將優於上半年

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。