巨大上半年每股賺1.42元 美利達前7月營收年減7%

自行車廠巨大集團今天董事會通過上半年財報，稅後淨利新台幣5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘1.42元。美利達公布7月合併營收24.83億元，年減23%；前7月合併營收170.67億元，年減7%。

巨大統計，上半年集團合併營收326.1億元，受新台幣匯率升值影響，較去年同期減少12.4%；毛利率19.1%，稅前淨利8.5億元，稅後淨利5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘1.42元。巨大上半年持續推動庫存去化，存貨資產占比已恢復至2019年疫情前的健康水準。

巨大說明，第2季合併營收157.5億元，較去年同期減少25.6%；單季毛利率為20.4%，主要受自有品牌春季銷售折扣及匯率波動影響，較去年同期下降。第2季匯兌損失2.3億元，稅前淨利3.6億元，稅後淨利1.9億元，每股稅後盈餘0.48元；若排除匯率波動影響，第2季每股盈餘約1.07元。

在業務表現方面，巨大代工業務受惠歐洲市場需求回溫，上半年銷售表現維持近30%成長。自有品牌方面，受到中國市場去年高基期影響，銷售表現相對保守，巨大將持續靈活調整市場策略。美國市場因關稅政策與經濟環境挑戰，消費需求趨緩；歐洲市場展現區域間互有消長的態勢，整體呈現溫和復甦。

面對國際貿易及關稅變化，巨大集團於台灣、中國、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度的製造彈性與調整韌性，能迅速回應全球政策變化，鞏固競爭優勢。