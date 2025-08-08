欣陸財報／上半年獲利3.3億元、EPS 0.4元 惟環工事業表現最佳

欣陸（3703）投控8日公告半年報，今年上半年集團受惠營建工程事業（大陸工程）在民間建築及機電工程專案工程投入，帶動集團上半年營收成長。

惟欣陸投控指出，集團上半年營業毛利率較去年同期減少2.4個百分點，主因不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重減少，加上大陸建設無指標大案完工貢獻，讓欣陸投控上半年獲利較去年同期減少。

累計欣陸投控今年上半年度合併營收151.23億元、年增1.9%，營業淨利為4.82億元，稅後純益為3.3億元、較去年同期7.5億元大減56%，每股純益為0.4元、低於去年同期0.91元。

欣陸投控今年上半年集團旗下三大事業體中，以欣達環工的環境工程及水資源處理事業表現最佳；欣陸投控表示，在欣達環工旗下專案工程持續投入下，帶動該事業體營收較去年同期成長67.9%，且該事業體稅後純益再創高，環工事業營收、獲利雙創同期新高，部分抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少。

欣陸投控目前三大事業體均維持充實的營收存量；截至今年第2季底，營建工程事業的營收存量1,203億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.7倍；不動產開發事業的營收存量為272億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.5倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為597億元，相當於該事業體2024年合併營收的7.6倍。