南紡財報／第2季EPS 0.01元、終止連五季虧損 科技園區開發案啟動

南紡（1440）8日董事會通過半年報與南紡科技園區首期開發案，第2季財報終止連五季虧損，使上半年虧損較去年同期大幅收斂。董事會也預計，投資21億元於台南仁德科學園區首期開發案，計劃興建一棟廠辦大樓，預計將於11月開工，並於2027年第4季完工。目前，公司已與潛在買家及租戶展開接洽。

南紡上半年營收78.93億元，年減7.78%，稅後虧損7,078萬元，較去年同期的1.68億元大幅收斂，每股虧損0.04元。其中，第2季營收37億元，年減14.6%，營業損失8,750.5萬元，較去年同期虧損收窄，稅後純益698萬，單季每股純益0.01元，較去年同期由虧轉盈，並終止連五季虧損。

南紡表示，本業虧損縮小的主要原因是越南紡紗產線的調整，由於先前的庫存已接近降低至合理水準，經過產能調整後，公司採取擇優接單策略，再加上來自轉投資的現金股利挹注，成功使單季財報轉盈。展望後市，目前看來，紡紗和化纖業務在第3季的表現與第2季相似，整體市場狀況仍具挑戰，需求未顯著改善，期望能在第4季發揮旺季效應，促使營運表現逐步回升。

在資產開發方面，南紡目前在台南擁有71公頃的工業用地，其中位於仁德區的土地約為46公頃。此次董事會通過仁德科學園區首期開發案，是南紡在資產開發上的一個重要進展。南紡表示，該開發案將以研發、設計及廠辦用途為主，有助於拓展公司多元業務版圖，並提升整體營運價值。所需投資資金將來自公司自有資金及銀行借款。

據悉，該開發案將採用科技廠房規格，第一階段基地面積約3,000坪，總樓地板面積預計達1.1萬坪。南紡規劃的出售與出租比例目標為八成出售、二成出租。不僅有助於活化現有土地資產，還將進一步提升公司的營運效益及投資回報。