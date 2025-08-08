華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 80.4 億元，年增達24.6%，EPS 1.32 元，寫下歷史同期次高。華航第2季單季營收 513.32 億元，稅後淨利 38.56 億元，年增達11.9%，EPS 0.63元。

華航公司表示，今年上半年受惠於農曆春節與清明連假，旅運需求維持高檔，客運收入維持與去年同期相當。華航宣布與美國西南航空展開合作，攜手打造越洋線轉接航網，未來服務旅客銜接在北美的轉機超過 30 座城市；12月3日即將開航台北-鳳凰城，為首家執飛該航線的國籍航空，提供旅客往返美國更多選擇。為提升旅客更優質的機上服務，華航777、A350、A321neo 等三大機型全航線、全艙等的旅客，可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。

貨運方面，受惠於運能提升、AI 伺服器與電子產品及電商貨量穩定，加上美國關稅政策實施前的急單效應推升運量，整體貨運收入較去年同期成長 18.75%。華航將持續關注全球供應鏈變化，機動調整銷售策略，以維持營運韌性與市場連結力。