巨大財報／上半年EPS 1.42元 庫存已恢復健康水準

巨大（9921）集團董事會於8日通過2025年上半年財報，集團合併營收326.1億元，受台幣匯率升值影響，較去年同期減少12.4%；毛利率19.1%；稅前淨利8.5億元，較去年同期減少66.7%；稅後淨利5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘1.42元。

巨大公司表示，集團上半年持續推動庫存去化，存貨資產占比已恢復至2019年疫情前的健康水準，為營運彈性及資本效率奠定基礎。

第2季集團合併營收新台幣157.5億元，較去年同期下降25.6%。單季毛利率為20.4%，主要受自有品牌春季銷售折扣及匯率波動影響，較去年同期下降。稅前盈餘3.6億元，受第2季業外損益因匯率波動，導致匯兌損失2.3億元之影響；稅後淨利1.9億元，第2季EPS 0.48元，若排除匯率波動影響，第2季EPS 1.07元。

在業務表現方面，集團代工業務受惠歐洲市場需求回溫，上半年銷售表現維持近30%成長。自有品牌方面，受到中國大陸市場去年高基期影響，銷售表現相對保守，集團將持續靈活調整市場策略。美國市場則因關稅政策與經濟環境挑戰，消費需求呈現趨緩。歐洲市場則展現區域間互有消長的態勢，整體呈現溫和復甦。

在運動賽事贊助領域亦傳捷報，2025年男子環法自行車賽中，巨大集團贊助的Team Jayco AlUla自行車隊表現亮眼，Ben O'Connor選手騎乘Giant品牌自行車Propel及CADEX輪組，勇奪Col de la Loze第18站皇后站單站冠軍。女子組Liv AlUla Jayco車隊同樣表現不凡，開賽即獲第二站單站冠軍。頂尖運動員的肯定，進一步彰顯集團自有品牌產品的卓越性能與全球領導地位。

面對國際貿易及關稅變化，巨大集團於台灣、中國大陸、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度的製造彈性與調整韌性，能迅速回應全球政策變化，鞏固競爭優勢。

展望未來，全球庫存去化已見成效，雖然總體經濟環境仍具挑戰，巨大集團憑藉深厚的品牌經營、完善的價值鏈及短鏈供應實力，將持續優化營運體質，靈活應對外部變局。集團將以穩健步伐推動永續成長，為全球消費者帶來更高品質的產品與服務。