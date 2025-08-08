麗清財報／第2季EPS -0.88元 稅後淨損1.06億元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2025年8月8日，中和麗清（3346）於8日公布2025年第2季單季合併營收22.7億元，稅後淨損1.06億元，EPS -0.88元。2025上半年受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器銷售表現持續增溫，貢獻上半年營業利益仍達4,186萬元，本業雖獲利，惟受到美金重貶產生業外匯兌損失1.2億元，致使上半年稅後虧損7,653萬元，每股稅後虧損(EPS) 0.63元。

麗清表示，雖受美金匯率貶值及中國大陸汽車市場內捲雙重衝擊，導致毛利率下滑，但主要客戶華域、海拉等訂單需求量仍持續增溫，本業仍為獲利。為積極因應全球汽車產業供應鏈的轉變、拓展車燈版圖，本日董事會通過投資美國及墨西哥之投資案，強化對北美客戶的即時供應能力與在地化服務，目前已接獲客戶多項訂單需求，預計2026年開始量產交貨，未來除中國大陸既有市場外，版圖擴及北美地區，與客戶建立更緊密的合作關係，同時提升競爭力及生產據點彈性。

麗清同步公布2025年7月合併營收達7億元，與上月持平，受惠LED車尾燈、車頭燈的功能性及設計等方面越來越多元化，且持續朝車燈市場朝向智能化、輕量化與差異化設計發展，創造麗清良好接單表現，進一步推升麗清旗下LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能。

麗清 營收

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

