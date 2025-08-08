巧新營收／7月5.81億元、月減5.8% 受傳統淡季及台幣匯率影響

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）科技於8日公布2025年7月合併營收5.81億元，受汽車產業傳統暑休淡季及新台幣匯率升值影響，本月營收較上月減少5.84%、仍較去年同期成長6.12％，2025年1至7月合併營收為42.14億元，較去年同期43.75億元減少3.68%。

展望2025年下半年，巧新表示下半年營收有望與上半年持平。雖受匯率波動與客戶調整組車生產時程影響，基於巧新與全球豪華車廠的長期合作關係，並配合客戶因應關稅變動，巧新持續穩固其在全球高階鍛造鋁圈之領導地位。

巧新憑藉超過三十年精湛的鍛造技術，擴展鋁合金鍛造技術於汽車產業以外的高門檻應用場景，正積極搶攻半導體先進製程設備的關鍵零組件與耗材市場。

巧新指出，在全球供應鏈重組趨勢下，巧新作為值得信賴的本土夥伴，已陸續與國內外半導體大廠進行認證及合作洽談。搭配再生鋁熔煉產能的提升、增加生產尺寸及合金的彈性，大幅增加鋁產業循環再利用的效能與減碳優勢，透過垂直與水平的高效生產，公司提供各產業更具成本優勢的解決方案，期望在三年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻提升至40％以上，預計2026年起可顯著挹注營收。

