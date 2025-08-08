快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

國光生法說會／上半年通過巴西和歐盟查廠 將建年產400萬劑第三條產線

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

疫苗龍頭廠國光生（4142）8日舉辦法說會，公司表示，今年上半年已陸續通過巴西和歐盟查廠，另外為了因應客戶新增生產項目量能需求，國光生技斥資1,000萬美元（約新台幣3億元）已啟動建置年產400萬劑的第三條自動化無菌充填產線，滿足客製化、小批量、高單價產品需求。

國光生技表示，公司在合作生產訂單方面有突破，應國際大廠法國賽諾菲巴斯德需求，建置第二條充填線產能以滿足該疫苗產品的美國、歐洲市場需求，今年上半年已完成設備採購安裝，並申請新增產線，預計今年年底完成試量產，以達到明年供應量倍增的目標。

在生物相似藥委託生產部分，國光生技今年上半年己完成亞洲和北美市場的商業批次生產，並完成歐盟查核，今年第3季將啟動商業量產，年底前再將製程放大，擴大產能以滿足客戶需求。

另外，國光生技已取得新世代新興傳染病疫苗產品委託合作生產開發，這項合作已有實質進展，經過上半年雙方密集討論已完成添購設備套組，並啟動技術轉移，預計明年將完成美國、歐洲製程驗證批次生產。由於第一條、第二條產線產能均已滿載，為迎接2026年之後的業務成長期，國光生技已建置年產能約400萬劑的自動化無菌充填線，專門滿足客製化、高單價及小批量的產品需求，也可提供客戶從臨床試驗到商業量產的一站式服務，提升現有產能價值，並增加生產排程彈性。

在腸病毒71型疫苗的東協市場布局，國光生技子公司安特羅生技已陸續向澳門、越南、泰國等地提出藥證申請，並和越南最大國營疫苗公司合作，積極推廣疫苗業務為滿足未來東南亞市場的需求，國光潭子細胞培養廠使用先進生物反應器生產腸病毒疫苗，已啟動製程放大從現有的50公升提升到200公升，未來更將進一步放大到1,000公升製程，以利承接其他國際大廠生物製劑委託生產業務，預估每年至少可達百萬至千萬劑產能，東南亞地區將持續透過藥證申請和市場開發拓展國際市場。

國光生表示，今年秋冬國人防疫所需的公費流感疫苗一如往常，國光仍取得第一順位供應最大量，目前已經完成公費流感疫苗生產。國光生今年致力於營運策略調整及商業模式轉換，已可預見2026年多項新增業務的逐步落實，再加上國際客戶對國光生技的生產能力及品質深具信心，新增CDMO項目將可具體反映在營收數字上，公司有信心2026年開始可以看到營收顯著成長。

國光生

延伸閱讀

金磚國「抱團」抗美關稅 巴西魯拉：我要給中、印打電話

潘懷宗／麻省理工突破性研發 一針對抗愛滋病的疫苗就快出現了

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

對日課徵15% 既有稅率疊加 不適用與歐盟相同的特別條例

相關新聞

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。