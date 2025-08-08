國光生法說會／上半年通過巴西和歐盟查廠 將建年產400萬劑第三條產線

疫苗龍頭廠國光生（4142）8日舉辦法說會，公司表示，今年上半年已陸續通過巴西和歐盟查廠，另外為了因應客戶新增生產項目量能需求，國光生技斥資1,000萬美元（約新台幣3億元）已啟動建置年產400萬劑的第三條自動化無菌充填產線，滿足客製化、小批量、高單價產品需求。

國光生技表示，公司在合作生產訂單方面有突破，應國際大廠法國賽諾菲巴斯德需求，建置第二條充填線產能以滿足該疫苗產品的美國、歐洲市場需求，今年上半年已完成設備採購安裝，並申請新增產線，預計今年年底完成試量產，以達到明年供應量倍增的目標。

在生物相似藥委託生產部分，國光生技今年上半年己完成亞洲和北美市場的商業批次生產，並完成歐盟查核，今年第3季將啟動商業量產，年底前再將製程放大，擴大產能以滿足客戶需求。

另外，國光生技已取得新世代新興傳染病疫苗產品委託合作生產開發，這項合作已有實質進展，經過上半年雙方密集討論已完成添購設備套組，並啟動技術轉移，預計明年將完成美國、歐洲製程驗證批次生產。由於第一條、第二條產線產能均已滿載，為迎接2026年之後的業務成長期，國光生技已建置年產能約400萬劑的自動化無菌充填線，專門滿足客製化、高單價及小批量的產品需求，也可提供客戶從臨床試驗到商業量產的一站式服務，提升現有產能價值，並增加生產排程彈性。

在腸病毒71型疫苗的東協市場布局，國光生技子公司安特羅生技已陸續向澳門、越南、泰國等地提出藥證申請，並和越南最大國營疫苗公司合作，積極推廣疫苗業務為滿足未來東南亞市場的需求，國光潭子細胞培養廠使用先進生物反應器生產腸病毒疫苗，已啟動製程放大從現有的50公升提升到200公升，未來更將進一步放大到1,000公升製程，以利承接其他國際大廠生物製劑委託生產業務，預估每年至少可達百萬至千萬劑產能，東南亞地區將持續透過藥證申請和市場開發拓展國際市場。

國光生表示，今年秋冬國人防疫所需的公費流感疫苗一如往常，國光仍取得第一順位供應最大量，目前已經完成公費流感疫苗生產。國光生今年致力於營運策略調整及商業模式轉換，已可預見2026年多項新增業務的逐步落實，再加上國際客戶對國光生技的生產能力及品質深具信心，新增CDMO項目將可具體反映在營收數字上，公司有信心2026年開始可以看到營收顯著成長。