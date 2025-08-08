智伸科財報／第2季 EPS -0.87元 通過赴越南設新廠、全球布局火力全開

智伸科（4551）8日董事會後公告2025年第2季營運成果。智伸科2025年第2季合併營收為新台幣18.26億元，受新台幣匯率升值影響，除了影響毛利率外，亦認列業外未實現匯兌損失近4億元，約EPS 3.5元，使得單季EPS -0.87元。

若排除未實現匯兌損失影響來看，智伸科第2季EPS則達新台幣2.93元。儘管本期因新台幣升值產生帳面匯兌損失，影響短期獲利表現，但智伸科強調，此項損失大部分屬於未實現匯兌損失影響，並不影響本業營運本質與現金流狀況。

智伸科強調，公司截至第2季帳上仍維持穩健的現金水位高達45億元，財務結構健全，營運資金調度具高度彈性，為未來擴產布局與技術升級提供充足動能。面對匯率波動的不確定性，公司也持續強化風險控管策略，確保在各項事業線持續推進的同時，維持良好的財務紀律與市場競爭力。

智伸科表示，第2季非汽車事業展現成長潛力，包含AI伺服器關鍵零組件於6月單月出貨量已超越前五個月總和，帶動其他事業部（含AI伺服器與半導體）占比達6.34％，整體「非」汽車營收比重在第2季單季已擴大至44.81％，反映多元應用布局開始收成。在產品組合持續朝高附加價值應用優化，加上製程改善與費用控管效益顯現，第2季毛利率與營業利益率分別達24.05％、16.43％，若排除匯率影響的部分，第2季毛利率、營業利益率也明顯較今年第1季與去年同期增加，凸顯接單結構優化、獲利體質已呈現穩健回升態勢，為下半年營運奠定良好基礎。

智伸科亦於今日同步董事會決議通過越南投資案，由公司主要持股100％在越南設立新廠事宜，凸顯公司配合客戶在地化生產的需求，積極擴大短鏈布局，預計業務項目將鎖定於AI伺服器關鍵零組件、醫療等，依照規劃進度來看，全案目標預計在2026年第1季起逐步加入量產，將對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

智伸科也公布2025年7月合併營收6.7億元，年減11.9%。部分訂單出貨時程跨月而遞延認列，但受惠於其他事業部(含AI伺服器、半導體)挹注公司整體7月營收繳出較上月營收成長2025年1至7月合併營收為新台幣45.05億元，較去年同期營收42.52億元增加5.96％。

智伸科表示，7月營收成長主要來自於AI伺服器高速運算市場對於次世代散熱模組金屬關鍵零組件的出貨量有明顯較上月成長396％的快速放量。因應AI加速器與高階GPU造成的極高熱密度需求，全球資料中心紛紛導入更先進的散熱架構。智伸科製造的高氣密性、耐壓性與快速裝拆性能的次世代散熱模組金屬關鍵零組件，具備高度技術門檻與客製化能力，已成功取得指標級運用國際AI晶片所開發之AI伺服器大廠的採用認證，並於本月明顯開始大量產出貨爬坡，進入傳統汽車產業暑休淡季間仍有良好的業績展現。