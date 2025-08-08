柏文營收／7月5.29億元、月增5.6% 續創單月新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公告7月合併營收為5.29億元，續創及單月歷史新高，月增5.6%，年增18.6%；累計今年前七月合併營收33.58億元，年增17.2%。該公司下半年規劃新增3處廠館，新店動能挹注下，力拚營收與獲利再創歷史新高。

柏文指出，台灣民眾追求健康、美麗以及對於不受氣候、環境侷限的室內運動需求愈來愈明顯，帶動健身業持續成長；截至今年4月30日，全國健身中心銷售總額達65.62億元，較去年同期成長13.38%，台灣健身市場持續強勁成長。

受惠於民眾健身需求增長以及品牌獲得消費者信任，「健身工廠」新會員招募愈來愈好，而且品牌黏著度愈來愈高，會員續約率大幅提升；截至6月30日，「健身工廠」會員人數已突破33萬人，較去年同期成長逾19%。

該公司並指出，今年上半年，「健身工廠」已有台南新市廠及西門廠、桃園青埔廠三處新據點投入營運，「健身工廠」旗下據點數已達80家。

下半年，桃園市桃園區正光廠及新北市中和區雙和廠分別於7月11日及8月15日開始預售，「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處新場館開幕，至年底，全台就會有86家「健身工廠」提供消費者最佳健身服務。

此外，以羽球為主的「S Klub運動俱樂部」，以及提供運動按摩服務的「Buddy Body Workshop」等新創品牌今年亦規劃拓展新店，在拓展新店挹注新動能，原有據點仍持續貢獻營收成長，規模經濟帶動的獲利增長動能愈來愈強，營收與獲利長期、穩定、強健成長可期。