快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

柏文營收／7月5.29億元、月增5.6% 續創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公告7月合併營收為5.29億元，續創及單月歷史新高，月增5.6%，年增18.6%；累計今年前七月合併營收33.58億元，年增17.2%。該公司下半年規劃新增3處廠館，新店動能挹注下，力拚營收與獲利再創歷史新高。

柏文指出，台灣民眾追求健康、美麗以及對於不受氣候、環境侷限的室內運動需求愈來愈明顯，帶動健身業持續成長；截至今年4月30日，全國健身中心銷售總額達65.62億元，較去年同期成長13.38%，台灣健身市場持續強勁成長。

受惠於民眾健身需求增長以及品牌獲得消費者信任，「健身工廠」新會員招募愈來愈好，而且品牌黏著度愈來愈高，會員續約率大幅提升；截至6月30日，「健身工廠」會員人數已突破33萬人，較去年同期成長逾19%。

該公司並指出，今年上半年，「健身工廠」已有台南新市廠及西門廠、桃園青埔廠三處新據點投入營運，「健身工廠」旗下據點數已達80家。

下半年，桃園市桃園區正光廠及新北市中和區雙和廠分別於7月11日及8月15日開始預售，「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處新場館開幕，至年底，全台就會有86家「健身工廠」提供消費者最佳健身服務。

此外，以羽球為主的「S Klub運動俱樂部」，以及提供運動按摩服務的「Buddy Body Workshop」等新創品牌今年亦規劃拓展新店，在拓展新店挹注新動能，原有據點仍持續貢獻營收成長，規模經濟帶動的獲利增長動能愈來愈強，營收與獲利長期、穩定、強健成長可期。

健身 營收 運動

延伸閱讀

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

到新店為羅明才助講 謝龍介酸：賴清德現在找不到樓梯下來

杭州男花87萬人民幣 辦可用300年健身卡 「當時昏頭了」

「周杰倫族最大贏家」粥餅倫新灌餅店歇業 嘆「做半年賺不回房租」

相關新聞

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。