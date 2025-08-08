快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

長興財報／上半年EPS 0.6元 董事會決議庫藏股註銷、減資6,020萬元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長興（1717）8日公告2025年半年報，上半年稅後淨利7.02億元，年減21.2％；每股稅後純益（EPS）0.6元；長興第2季營收104.05億元，年減10.1％；原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，營業利益5.31億元，年減5.8％。長興持有美元部位出現匯兌損失，致使稅後淨利3.53億元，年減20.8％。

長興董事會同時決議，將辦理庫藏股註銷減資6,020萬元，消除股份602萬股，減資比率為0.51％；減資後股本新台幣117億2,245萬4,830元。減資基準日訂於今年8月11日。

長興上半年營收204.65億元，年減5.2％；稅後淨利7.02億元，年減21.2％；EPS 0.6元。其中，第2季營收104.05億元，年減10.1％，主要因新台幣兌人民幣升值影響換算；原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，營業利益5.31億元，年減5.8％，營業利益減幅低於營收減幅；新台幣兌美元強勁升值，持有美元部位出現匯兌損失，致使稅後淨利3.53億元，年減20.8％。

長興產品附加價值高、出貨穩定，上半年營收占比分別為合成樹脂48.5％、電子材料25.6％、特用材料25.4％。面對中國大陸經濟成長趨緩，仍可維持市占率；至於美國關稅調整，公司產品直接銷售至美國的比重仍低，目前訂單出貨影響程度不高。

長興以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應中國大陸、北美、印度、東南亞等海外市場需求，期待關稅議題底定後，市場需求回溫。其中，AI伺服器帶動IC載板及PCB供應鏈需求，長興的電子材料包括乾膜光阻及真空壓膜設備均可望受惠，迎接傳統旺季到來。

新台幣

延伸閱讀

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

光聖第2季EPS 2.59元 華星光0.67元

祥碩 第2季EPS 15.02元

相關新聞

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。