長興財報／上半年EPS 0.6元 董事會決議庫藏股註銷、減資6,020萬元

長興（1717）8日公告2025年半年報，上半年稅後淨利7.02億元，年減21.2％；每股稅後純益（EPS）0.6元；長興第2季營收104.05億元，年減10.1％；原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，營業利益5.31億元，年減5.8％。長興持有美元部位出現匯兌損失，致使稅後淨利3.53億元，年減20.8％。

長興董事會同時決議，將辦理庫藏股註銷減資6,020萬元，消除股份602萬股，減資比率為0.51％；減資後股本新台幣117億2,245萬4,830元。減資基準日訂於今年8月11日。

長興上半年營收204.65億元，年減5.2％；稅後淨利7.02億元，年減21.2％；EPS 0.6元。其中，第2季營收104.05億元，年減10.1％，主要因新台幣兌人民幣升值影響換算；原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，營業利益5.31億元，年減5.8％，營業利益減幅低於營收減幅；新台幣兌美元強勁升值，持有美元部位出現匯兌損失，致使稅後淨利3.53億元，年減20.8％。

長興產品附加價值高、出貨穩定，上半年營收占比分別為合成樹脂48.5％、電子材料25.6％、特用材料25.4％。面對中國大陸經濟成長趨緩，仍可維持市占率；至於美國關稅調整，公司產品直接銷售至美國的比重仍低，目前訂單出貨影響程度不高。

長興以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應中國大陸、北美、印度、東南亞等海外市場需求，期待關稅議題底定後，市場需求回溫。其中，AI伺服器帶動IC載板及PCB供應鏈需求，長興的電子材料包括乾膜光阻及真空壓膜設備均可望受惠，迎接傳統旺季到來。