南寶財報／第2季EPS 4.59元 毛利率與營業利益率雙創新高

南寶（4766）8日公告2025年第2季財報，第2季稅後淨利5.54億元，季減24.1%、年減17.7%，第2季每股稅後純益（EPS）4.59元；累計今年上半年稅後淨利12.82億元，雖然年減7%，EPS已達10.64元，賺超過一個股本。

南寶表示，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第2季毛利率為34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。營業利益率為17%，較去年同期增加2.3個百分點，亦創下歷史新高。展望2025年，在持續投入研發與耕耘客戶下，營收目標繼續挑戰歷史新高。此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。

由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，2025年第2季合併營收為58.1億元，年增0.4%。由於去年基期較高，加上台幣升值影響，第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減5.3%，占第2季營收比重70%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下，第2季和前一年相較達雙位數成長，年增11.2%，占營收比重25%。7月單月營收19.8億元，今年前七月累計營收為133.4億元，年增3.7%，創下同期新高。

在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第2季毛利率為34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。營業利益率達17%，較去年同期增加2.3個百分點，亦創下歷史新高。第2季營業利益為9.85億元，較去年同期成長15.7%。主要受到新台幣升值影響業外損益，第2季稅後淨利為5.54億元，EPS 4.59元。上半年稅後淨利12.82億元，EPS 10.64元。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標。至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，今年期待持續成長，其中半導體與光學用膠可望維持高成長。

南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。此外，也著重高毛利產品，調整產品結構，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率 (ROE)20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。