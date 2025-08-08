禾聯碩財報／上半年EPS 2.43元 獲利1.77億元

國內家電廠禾聯碩（5283）7日公布第2季財報，單季稅後純益1.89億元，相較上季虧損1,131萬元，由虧轉盈，但若與去年同期相比，稅後純益則年減6.25%。累計上半年稅後純益1.77億元，較去年同期成長5.36%，每股純益2.43元。

進一步來看，禾聯碩上半年累計營收33.68億元，年增10.96%。在獲利能力方面，上半年毛利率34.21%，較去年同期的32.14%成長2個百分點，營業毛利年增逾18%；營業利益2.54億元，更較去年同期大幅成長76.57%。

此外，單看第2季，營收21.02億元，毛利率36.15%，營業利益2.78億元，亦較去年同期大幅成長36%。公司指出，上半年營收成長主因是氣溫較去年同期熱，帶動空調業績成長，且電視銷售恢復正常，使營運表現強勁。

展望未來，禾聯碩表示將持續深耕自有品牌HERAN，將產品定位於優質化與高附加價值方向發展。公司積極投入各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，不僅能讓消費者享受更高品質的居家體驗，亦有助於提升公司產品毛利率與競爭力。

此外，禾聯碩也預計於9月26日召開股東臨時會，修正2024年下半年度盈餘分配案，將原每股股票股利1元，修正為配發股票股利1元及現金股利0.5元，全年合計配發股票股利2元及現金股利0.5元。

禾聯碩表示，為實踐永續發展目標與企業社會責任，公司已設置永續發展委員會，並積極參與公益活動，藉此提升企業形象與品牌知名度，進而帶動產品銷售。