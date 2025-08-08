葡萄王財報／上半年EPS 3.22元、賺4.8億元 下半年新品帶動成長

葡萄王（1707）8日董事會通過114年第2季財務報告，第2季營收25.7億元，季增14.06%，年減6.86%，累計上半年營收48.2億元，年減5.57%，營業毛利36.1億元，毛利率74.9%；上半年稅後淨利4.8億元，年減18.4%，主要受市場大環境與政策不確定性影響，導致客戶下單保守，每股稅後純益（EPS）3.22元。

葡萄王表示，儘管上半年整體市場消費力不若以往，公司營運仍維持穩健，三大事業體均有明確策略與產品布局。展望下半年，隨著新品上市與市場進入旺季，公司將持續聚焦「海外拓展」、「研發創新」、「通路優化」等主軸，並深化多通路成長動能，強化長期競爭力與營運韌性。

葡萄王同也公布7月合併營收7.6億元，年減8.82%，累計今年前七月合併營收55.8億元，年減6.03%。集團主要成長引擎代工業務，受惠於國內外成品代工客戶品牌表現亮眼，帶動台灣葡萄王代工產品穩定出貨，7月業績年增44.26%，累計1-7月年增56.94%。

同時，台灣葡萄王具臨床驗證的獨家益生菌與菇菌素材，深受美國、丹麥與紐西蘭市場青睞，進一步推升品牌於歐美市場的拓展力道。自有品牌受今年閏6月影響，中元節檔期順延至9月，飲料主力通路的進貨時程遞延，進而影響以飲料為主的實體通路出貨表現。為因應此狀況，經策略調整後，透過自有官網與外部電商平台加碼77購物節活動，並靈活運用短期限時促銷，成功推升線上通路業績成長。

直銷通路為營業主軸的子公司葡眾，因會員普遍對市況採觀望態度，致訂單趨緩，影響月營收年減10.11%，累計1-7月年減7.84%。不過下半年度，熱銷商品新劑型及針對女性會員導向商品即將上市，預期將成為下半年營運的新動能。上海葡萄王受健康食品代工訂單同比去年需求較弱，7月營收年減23.96%。

上海葡萄王指出，新的碳酸氣泡飲產線自第2季投產後，有持續接獲新的客戶訂單，但新產線仍需時間來累積更多的代工品項。上海葡萄王進一步表示，面對目前中國大陸健康食品快消品化的市場趨勢，團隊將持續實踐多元布局策略，積極掌握努力爭取達成年度營業目標。