平和環保財報／上半年 EPS 2.23元 第2季營收獲利同步成長
環保科技廠平和環保-創（6771）8日公告2025年上半年財報，上半年營收3.25億元，年增5.07％；稅後純益6,953萬元，年增20.55％，每股稅後純益2.23元。受惠於代處理費調漲，上半年毛利率提升3個百分點至49%。公司同時公布7月營收5,387萬元，年增7.9％，累計前7月營收達3.78億元，年增5.47％。
進一步看第2季財報，平和環保第2季營收1.61億元，年增1.73％、季減1.77％；稅後純益2,777萬元，年增4.32％、季減33.5％；每股稅後純益0.89元。公司表示，儘管受美國關稅政策變動短暫衝擊，但營收與獲利仍較去年同期成長。
展望未來，平和環保表示，客戶多屬出口導向產業，為降低美國關稅政策帶來的潛在風險，公司正積極拓展不同產業的客戶，擴大服務範圍與區域，以分散客戶布局，追求營運規模穩定成長。
平和環保強調，公司今年已陸續增加新客戶，隨著新客戶的水質與操作處理磨合期過後，預期廢水代處理量可望增加，為營運注入新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言