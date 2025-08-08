平和環保財報／上半年 EPS 2.23元 第2季營收獲利同步成長

環保科技廠平和環保-創（6771）8日公告2025年上半年財報，上半年營收3.25億元，年增5.07％；稅後純益6,953萬元，年增20.55％，每股稅後純益2.23元。受惠於代處理費調漲，上半年毛利率提升3個百分點至49%。公司同時公布7月營收5,387萬元，年增7.9％，累計前7月營收達3.78億元，年增5.47％。

進一步看第2季財報，平和環保第2季營收1.61億元，年增1.73％、季減1.77％；稅後純益2,777萬元，年增4.32％、季減33.5％；每股稅後純益0.89元。公司表示，儘管受美國關稅政策變動短暫衝擊，但營收與獲利仍較去年同期成長。

展望未來，平和環保表示，客戶多屬出口導向產業，為降低美國關稅政策帶來的潛在風險，公司正積極拓展不同產業的客戶，擴大服務範圍與區域，以分散客戶布局，追求營運規模穩定成長。

平和環保強調，公司今年已陸續增加新客戶，隨著新客戶的水質與操作處理磨合期過後，預期廢水代處理量可望增加，為營運注入新動能。