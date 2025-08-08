慶豐富三箭齊發擴大美國電商客戶布局 下半年營運將優於上半年

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

慶豐富（9935）近年針對旗下窗簾事業採取「全渠道」通路客戶拓展策略，今年上半年電商通路客戶訂單美金銷售已達2024年全年約7成水準，創歷年同期新高，推升上半年窗簾事業整體美金銷售規模齊創同期新高。

為進一步搶灘下半年美國消費旺季，擴大窗簾事業於線上電商通路客戶業務動能，慶豐富將推出多款窗簾新品上市，同時調漲既有線上銷售窗簾產品價格，此外，預計第4季擴增亞特蘭大據點的產能，進一步完善線上電商知名客戶即時供貨服務，有望帶動下半年整體營運優於上半年。

今年上半年面臨美國關稅貿易政策、新台幣大幅升值等干擾，慶豐富上半年合併營收23.69億元，與去年同期相當，營業利益2.52億元，年增26.52%，創歷年同期新高，但第2季受台幣升值認列匯兌損失1.42億元，對EPS影響0.8元，今年上半年稅後純益5,247萬元，每股純益 (EPS) 0.3元，皆較去年同期減少。

慶豐富看好下半年窗簾事業將保持良好動能，為激勵員工、留任優秀人才，董事會決議通過買回庫藏股以轉讓員工，自8月8日至10月7日期間，預計買回股票2,000張，買回價格區間為15元至31元。

慶豐富指出，近3年線上電商通路客戶業務快速成長下，不僅進一步優化窗簾事業銷售結構，今年上半年線上電商通路客戶銷售已達2024年全年約7成，成為窗簾事業第二成長支柱。

慶豐富積極強化線上電商通路客戶業務佈局，預計今年第4季擴大美國亞特蘭大據點的產能，提升美東與美南地區出貨效率，進一步鞏固線上電商通路客戶的服務品質與供貨即時性，強化集團在全美窗簾市場的競爭優勢。

慶豐富指出，觀察大型實體零售客戶窗簾訂單拉貨已陸續回升、加上線上電商通路客戶訂單出貨保持暢旺，帶動單月合併營收已連續3個月成長，7月合併營收4.33億元，月增2.64%，累計前7月合併營收28.02億元，年減4.54%。

電商 營收

相關新聞

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

