揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提升，第2季營收、獲利、每股純益均創單季歷史新高，並使上半年稅後淨利來到1.04億元，年增31.37%，每股純益3.45元，亦創同期新高。

揚秦董事會通過第2季財報，合併營收為7.50億元，年增21.96%、季增9.97%；稅後淨利0.54億元，年增21.68%，第2季每股純益為1.78元。揚秦同步公告7月營收2.59億元，年增16.19%、月增3.08%，創歷史次高紀錄；累計前七月營收16.92億元，年增20.36%，創歷史同期新高紀錄。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，餐飲業暑期旺季帶動營收持續攀升，揚秦主力品牌「麥味登」受惠於學生族群放暑假及「史努比」品牌聯名效益，同步推升門市平日早午餐時段的來客數與客單價。而隨著父親節聚餐商機爆發，屬於吃到飽類型的「涮金鍋」也迎來家庭聚餐熱潮，並推出「打卡送鮮蚵」的父親節優惠活動，自上周末起就已湧現小家庭聚餐人潮。

新門市與新品牌拓展方面，林麗玲表示，以直營為主的「涮金鍋」第五家門市預計8月19日起試營運，新門市占地約140坪，設立於桃園經國轉運站周邊，近南崁交流道與桃園藝文特區。此外，揚秦代理品牌，來自馬來西亞具89年歷史的「檳城煎蕊」也將於9月1日登陸遠東SOGO百貨忠孝館美食街，將正宗檳城美食帶給台灣大眾。

揚秦旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」今日連袂參與一連四天在高雄展覽館舉辦的「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」，雙品牌將持續透過加盟體系擴大南台灣門市版圖。截至目前，「麥味登」總店數915家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。