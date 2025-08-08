威宏營收／7月7.56億元 連二月呈月增走勢 下半年營運穩健走揚

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布7月合併營收7.56億元，月增16.1%、年減7.7%，連續二個月呈月增走勢；累計前七月合併營收47.18億元、年減3.1%。威宏表示，隨著關稅議題明朗化，樂觀下半年營運可望穩健走揚。

威宏表示，傳統第3季為歐美各大品牌商開發季度，拉貨動能放緩，但威宏分散客戶有成，7月份認列亞馬遜物流袋訂單及高爾夫球袋訂單，有效填補開發期空缺產能；展望後市樂觀美國關稅議題逐步明朗底定，市場需求不墜，訂單可望持續挹注。

威宏深化東南亞地區布局多年，近年來因應國際知名品牌客戶轉移產能政策，泰國、越南、柬埔寨廠區陸續導入精實生產管理並擴增生產規模；為進一步提升產能配置彈性，原有位於中國大陸的訂單已轉移至東南亞廠區，轉單紅利更趨明顯。

目前，柬埔寨宏盛廠、越南德御及泰國廣泰皆持續擴線外，其產線稼動率已經滿載，公司已積極安排加班並考慮承租新廠房，以逐步擴大營運規模，目標將東南亞營收比重提升至七成以上。

在運動事業群方面，高爾夫球運動正處於全面普及熱潮中，全球打球人數未有因疫情消退而下滑，推升相關裝備採購需求增加。其中越南德御具備成熟的運動包袋及高爾夫球袋製程，積極承接因美中貿易戰從中國大陸轉出的訂單。

威宏表示，由於美國針對東南亞地區課徵關稅稅率大多相同，加上越南德御擁有高技能的熟手幹部及員工，能在不影響生產品質的前提下承接更多訂單，為客戶提供穩定的供貨，公司將持續推行精實生產，適時調整產線靈活度，強化競爭優勢。

威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，近期美國關稅政策逐步明朗，有助提升客戶下單力道，加上民眾對運動休閒及旅遊等消費意願不減，預期下半年歐美傳統節慶旺季購物送禮需求，將進一步提振消費動能。

威宏說，將積極拓增產能與生產效率，透過增加自動化生產比重縮短學習曲線，提升集團經營韌性，為集團創造更大獲利空間。