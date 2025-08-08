伸興營收／歐洲縫紉機拉貨力道強勁 上半年每股純益2.02元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

伸興工業（1558）公布上半年合併財報，受惠歐洲縫紉機拉貨力道強勁，合併營收42.24億元、年增9.2%，但因新台幣匯率急升影響，稅後純益1.34億元、年減41.9%，每股稅後純益2.02元。

伸興第2季合併營收21.80億元、年增5.7%，營業毛利5.86億元，營業利益2.19億元，因新台幣匯率升值因素影響，認列業外兌匯損失，使得稅後純益0.51億元、年減62.5%，每股稅後純益0.77元。

伸興同時公告7月合併營收7.49億元，月增3.5%、年減7.5%；累計前七月合併營收49.73億元、年增6.3%。

伸興表示，第2季主要受惠於縫紉機產品在歐洲市場需求明顯回溫，以及美國市場持續穩定出貨，堆疊公司旗下越南廠的產能稼動率維持高水準，加上落實成本費用嚴控、生產效率精進的策略，中和公司受匯率升值因素的影響。

另外，子公司宇隆憑藉高精密零組件加工與整合能力，穩定貢獻營收及獲利，成為集團營運的重要成長引擎之一，也展現集團本業體質的穩健與靈活調整的企業韌性。

伸興進一步表示，儘管整體營收仍因新台幣兌美元匯率波動影響，但從訂單量來看，累計前七月家用縫紉機出貨量已較去年同期成長，特別在歐洲市場的大型零售通路需求，更於庫存回到健康水位後，加大拉貨力道，帶動本業縫紉機銷售動能上揚。

展望下半年，伸興維持審慎看法，表示將持續深化縫紉機本業技術與中高階機種及商用機布局，同時子公司宇隆正在推進高階製造轉型布局，加速導入智慧工廠、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等前瞻應用場景。

而宇隆自有品牌TUF ONE行星減速機出貨動能逐步擴大，並朝人形機器人與e-VTOL等新興應用延伸，搶攻AI與智慧製造浪潮下的商機，預期集團下半年營運有機會優於上半年。

營收 伸興

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

