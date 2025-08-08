中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元
八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金（2891）稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐金累計獲利突破200億元，較去年同期年減幅度收窄至10%內，EPS 1.51元暫居第二，元大金EPS 1.5元。玉山金及永豐金前七月獲利則創歷史同期新高。
中信金7月稅後純益58.3億元，月減48%，累計前七月合併稅後純益416.8億元，年減13%，EPS為2.08元。子公司中信銀7月單月稅後純益44.1億元，月減8%，累計前七月稅後純益321.8億元，年成長19%，續創歷史新高。
兆豐金7月稅後純益42.4億元，主因前月認列所得稅利益7億多元墊高基期，使得7月單月獲利下滑，累計前七月稅後純益達224.4億元，年減幅度縮小至8.7%，EPS為1.51元。
元大金7月稅後純益32.1億元，月減50.8%，累計前七月金控稅後純益194.4億元，年減13.4%，EPS為1.5元。
玉山金7月稅後純益34.5億元，月增32.6%，主因核心子公司玉山銀行單月稅後純益31.9億元，月增21.7%，且創投轉虧為盈，玉山金前七月稅後純益202.1億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加30.9%，EPS為1.25元。
第一金7月稅後純益29.9億元，月增10.8%，累計前七月稅後純益169.4億元，年增2%，EPS 1.21元。
永豐金7月自結稅後純益26億元，月增12.3%，累計前七月稅後純益152.8億元，續創歷史同期新高，年成長4.6%，EPS 1.2元。
華南金7月稅後純益33.3億元，累計前七月稅後純益150.1億元，年增7.2 %，EPS 1.09元，主要受惠旗下華銀認列股息收入，抵銷證券、產險端獲利衰退影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言