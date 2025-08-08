中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

經濟日報／ 本報綜合報導
中信金。 中信金控／提供
中信金。 中信金控／提供

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金（2891）稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐金累計獲利突破200億元，較去年同期年減幅度收窄至10%內，EPS 1.51元暫居第二，元大金EPS 1.5元。玉山金及永豐金前七月獲利則創歷史同期新高。

中信金7月稅後純益58.3億元，月減48%，累計前七月合併稅後純益416.8億元，年減13%，EPS為2.08元。子公司中信銀7月單月稅後純益44.1億元，月減8%，累計前七月稅後純益321.8億元，年成長19%，續創歷史新高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

兆豐金7月稅後純益42.4億元，主因前月認列所得稅利益7億多元墊高基期，使得7月單月獲利下滑，累計前七月稅後純益達224.4億元，年減幅度縮小至8.7%，EPS為1.51元。

元大金7月稅後純益32.1億元，月減50.8%，累計前七月金控稅後純益194.4億元，年減13.4%，EPS為1.5元。

玉山金7月稅後純益34.5億元，月增32.6%，主因核心子公司玉山銀行單月稅後純益31.9億元，月增21.7%，且創投轉虧為盈，玉山金前七月稅後純益202.1億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加30.9%，EPS為1.25元。

第一金7月稅後純益29.9億元，月增10.8%，累計前七月稅後純益169.4億元，年增2%，EPS 1.21元。

永豐金7月自結稅後純益26億元，月增12.3%，累計前七月稅後純益152.8億元，續創歷史同期新高，年成長4.6%，EPS 1.2元。

華南金7月稅後純益33.3億元，累計前七月稅後純益150.1億元，年增7.2 %，EPS 1.09元，主要受惠旗下華銀認列股息收入，抵銷證券、產險端獲利衰退影響。

EPS 玉山金

延伸閱讀

世禾財報／上半年 EPS 4.05元、獲利2.28億元 創同期新高

金益鼎財報／第2季獲利穩健、EPS 1.52元 新竹二廠第3季商轉添動能

雲品財報／收到匯率衝擊單季虧損 上半年 EPS 0.77元

國票金前七月稅後純益9.75億元 EPS 0.28元

相關新聞

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。