櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高
廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元，獲利創歷年同期新高。法人預期，櫻花今年全年營運可望維持成長態勢，續創佳績。
櫻花第2季合併營收24.04億元、年增4.6%，營業利益3.61億元、年增1.7%；受新台幣升值影響，外幣評價損失導致稅後純益年減7.8%至2.86億元，單季每股純益1.3元。
受惠於建商交屋潮，整體廚房事業的出貨量也穩健提升，第2季營收年增5%。隨著房價推升與小宅化趨勢顯著，市場對於廚房配備機能升級的需求提高，櫻花透過「升一級、加一機」策略，有效拉升專案單價，並同步提升毛利率結構。
櫻花第2季毛利率35.04%，較去年同期提升0.24個百分點，較第1季上升0.45個百分點，得益於整廚專案產品組合優化與高階機型比重增加，使整體毛利率結構穩定改善，為營運提供支撐。
