聽新聞
0:00 / 0:00

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元，獲利創歷年同期新高。法人預期，櫻花今年全年營運可望維持成長態勢，續創佳績。

櫻花第2季合併營收24.04億元、年增4.6%，營業利益3.61億元、年增1.7%；受新台幣升值影響，外幣評價損失導致稅後純益年減7.8%至2.86億元，單季每股純益1.3元。

受惠於建商交屋潮，整體廚房事業的出貨量也穩健提升，第2季營收年增5%。隨著房價推升與小宅化趨勢顯著，市場對於廚房配備機能升級的需求提高，櫻花透過「升一級、加一機」策略，有效拉升專案單價，並同步提升毛利率結構。

櫻花第2季毛利率35.04%，較去年同期提升0.24個百分點，較第1季上升0.45個百分點，得益於整廚專案產品組合優化與高階機型比重增加，使整體毛利率結構穩定改善，為營運提供支撐。

櫻花 毛利率

延伸閱讀

助台南中小企業災後復建 中央團隊進駐佳里服務

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

房地合一成本 減除折讓款

展碁7月合併營收 月增55%

相關新聞

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。