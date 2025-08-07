南亞看旺第3季營收 電子材料、AI 伺服器需求成主要動能

南亞（1303）7日表示，針對8月預估合併營收暨第3季市場展望，預期8月營收將較7月增加；第3季合併營收也會較第2季增加。

南亞8月營收增加主因為AI伺服器、高頻網通等市場需求強勁，高階材料出貨量提升；其次是工程用建材出貨量增加；三是南卡廠聚酯產品因美國國慶假期結束，下游恢復拉貨。

第3季營收增加則是因電子產品與應用升級換代，改善消費電子市況，且AI伺服器、AI PC、高階交換機與數據中心需求，帶動中高階材料訂單提升；其次乙二醇、丙二酚、2EH等多項化工產品產銷量提高，也會帶動營收增加。

針對南亞的四大產品線後市表現，公司表示，一、電子材料將出現8月暨第3季營收增加。第3季為傳統旺季，惟消費性產品因關稅因素，下游於第2季提前備貨，需要時間去化，預估將影響第3季需求；但AI伺服器、ASIC及高階網通所需的中高階材料，公司將持續導入量產，銷售量及營收增加。

二、化工產品8月營收略減、第3季營收略增。乙二醇方面，台灣廠EG 1/3及德州廠維持全能生產，但部分8月訂單因船期提前於7月交運，本月交運量相對較少，營收減少；丙二酚方面，台灣廠產線定檢完畢，配合下游產銷計畫提前出貨，大陸廠維持全能生產，銷售量提升，營收增加；可塑劑系列產品，2EH維持全產全銷，並持續拓展可塑劑系列產品至巴西、澳洲等市場，提高銷售量，營收增加。

三、聚酯產品8月營收略增，第3季營收持平。美國地區國慶假期結束後，下游恢復拉貨；台灣地區聚酯棉及長纖絲訂單增加，預估8月營收成長，惟整體產業展望仍保守，需求成長有限，第3季營收持平。

四、塑膠加工產品8月暨第3季營收增加。南亞持續拓展應用至醫材、車材、環保、晶圓保護膜、電子隔離片及電子產品製程用耗材等高附加價值領域，逐步提升差異化產品銷售量，塑膠加工產品營運穩健成長。

針對第3季總體經濟展望，南亞認為，7月美國製造業採購經理人指數（PMI）為48.0（前月為49.0），連續五個月低於榮枯線，細項中僱傭指數持續走低，且7月非農就業人數放緩，暗示潛在的就業下滑風險，且在各國關稅陸續底定後，將推升進口價格，所得與物價將影響未來消費能力。

南亞認為，7月中國大陸製造業PMI為49.3（前月49.7），6月生產者物價指數（PPI）年減3.6%，顯示內部通縮、產能過剩的問題，近期推動「反內卷」，治理惡性價格競爭與落後產能退出，PMI細項原材料購進價格上升至51.5，政策略現成效。另，加速市場多元化降低對美國市場依賴，將加劇各國在非美地區競爭。

最後南亞指出，7月美國、中國大陸與台灣製造業PMI皆落在50以下，顯示全球製造業景氣普遍處於收縮區間，雖然美國加徵關稅不確定性因素降低，但可能開始轉向影響實質經濟，及下半年景氣回升力道。