雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益（EPS）8.51元，創歷史新高紀錄。

雄獅同步公告7月營收26.14億元，較去年同期減少2.06億元，年減7.32%，扣除去年郵輪包銷2.6億元，今年7月營收仍小幅成長，累計前七月營收176.07億元，較去年同期成長8.77%。

雄獅第2季單季稅後純益3.68億元，年增25.2%，每股純益3.94元，為疫後單季第三高水準，僅次於今年首季與2023年第4季。

雄獅表示，分析上半年成長主因，儘管國際經濟局勢動盪，消費者初期多持觀望態度，但隨著近期經濟趨於穩定，加上新台幣升值的利多效應，國際旅遊需求持續增溫，因此整體表現穩健成長，其中歐洲、日本為產品主力。同時歸功於產品結構調整優化與提早布局。