中信金自結前7月EPS 2.08元 7月底台壽保外準金增至149億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）7日公告2025年7月份自結盈餘，7月份單月稅後純益58.39億元，月減48%，年減46%，累計前七月合併稅後純益416.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.08元。  

中信金控表示，子公司中國信託商業銀行7月份存放款及財富管理業務動能強勁，單月稅後純益44.17億元，月減8%，年增16%。累計前七月稅後純益321.8億元，較去年同期成長19%，續創歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健推升，使利息及手續費淨收益皆較去年同期呈雙位數成長。     

子公司台灣人壽保險公司7月份單月稅後純益17.42億元，月減70%，年減74%。累計前七月稅後純益89.58億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元重挫8.7%致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加17%。台灣人壽向金管會申請的外匯準備金「第二桶金」已通過，7月底台壽保外準金增加至149億元。

