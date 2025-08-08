儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%，每股純益（EPS）8.31元。

儒鴻表示，目前看來，第2季會是今年營運谷底，隨著主要生產基地關稅拍板定案，訂單已陸續回流，能見度恢復至六個月水準。從在手訂單觀察，下半年呈現逐季增溫態勢，且單季較去年同期皆有個位數的成長。

儒鴻第2季財報受關稅與匯率夾擊，單季營收97.18億元，年增1.3%，單季毛利率25.65%，較去年同期下滑5.8個百分點，業外損失6.71億元，主要是認列匯損所致，不僅壓縮獲利表現，也影響單季毛利率，使稅後純益來到6.01億元，年減65.3%，單季每股純益2.19元。

儒鴻表示，東南亞生產基地的關稅問題塵埃落定後，客戶原先觀望的態度已有明顯轉變，訂單陸續回流，成衣與布料市場需求均表現強勁，其中又以成衣的成長動能最為顯著。因應需求升溫，公司在印尼的第三期擴產計畫也持續推進，雖然因關稅因素，使此案來不及在這次董事會通過，但擴產方向不變，將按規劃穩步推進，對後市看法樂觀。

儒鴻同步公告7月營收30.44億元，年減2.88%，累計前七月營收221.367億元，年增8.72%。公司表示，7月仍因船期因素有3.8億元遞延到8月認列，整體出貨表現亮眼。目前持續和客戶溝通調整報價，後續效益可望陸續浮現。

不過，由於新產品和新客戶比較有利於推動新匯率下的報價，因此，公司也會持續增加新產品和新客戶的比重。此外，目前新產品開發動能強勁，未來也將強化新訂單與新客群的占比，優化整體營運結構。