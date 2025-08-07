雲品財報／收到匯率衝擊單季虧損 上半年 EPS 0.77元

雲品（2748）國際7日召開董事會，會中通過第2季財報，單季虧損、上半年EPS 0.77元。

雲品於今日公告上半年財報及7月營收，第2季合併營收5.07億元，年增3.06%，為同期歷史次高成績，稅後淨損0.27億元，年減178.04％，每股稅後盈餘(EPS)-0.26元。

上半年累計合併營收12.47億元，年增0.97%，為同期歷史新高成績，稅後淨利0.81億元，年減54.27％，每股稅後盈餘(EPS)0.77元。

雲品7月合併營收為1.75億元，年增3.31%，創下歷年同期次高成績；累計1至7月合併營收為14.23億元，年增1.26％，刷新歷史同期新高紀錄。隨著第4季將步入傳統旅遊與宴席旺季，營收表現有望持續向上。

如以公司本業營運表現而言，排除匯率因素，雲品第2季稅後淨利應為0.29億元，每股稅後盈餘(EPS)0.28元，年增11.89%，整體獲利表現穩健。

收到台幣匯率強升，公司所投資的美金定存與美國國庫券因美元匯率變化，造成帳面上的兌換利益較去年同期減少，致使第2季獲利呈現衰退情形，雲品將重新檢視、以最好的投資配置方式來分散投資風險。

未來公司將持續提升委託經營事業收益，多角化獲利來源，均衡營業項目與獲利結構，確保營運獲利能力。

雲品進一步指出，7月營收表現穩健主要受惠暑假旅遊需求帶動，旗下旅宿新營運據點「寶桑町屋」與「蘇卡利漫活」有效拉升住房動能，加上「君品酒店台北」、「雲品溫泉酒店日月潭」住房表現穩定成長，推升整體營運表現。君品酒店除了國際客源穩定外，於暑假檔期，推出瞄準家庭客群的共度美好住房專案、以及可使用行政酒廊翰林軒的尊享翰林住房優惠，成功吸引國旅客層，支撐7月住房收入穩定。

展望後市，第3季有暑假檔期，年底大型展覽與年末企業大型活動增加，亦將持續對於雲品旗下飯店旅宿有所助益，衝刺下半年營收動能。此外，雲品國際積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，並強調將持續強化高毛利業務結構，透過多元住房產品與餐飲委託經營擴大營收規模，並藉由規劃高度市場差異化的旅遊產品，發掘新一波成長契機。

雲品受理的委託經營據點目前已有10處營運中，分別為新北淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」與「水湳圓觀」、台東「紅葉谷綠能溫泉園區」、台北「茹曦酒店」餐飲暨宴會事業、台南安平「亞果薈」、台北「芃卓」、以及近期開幕的新北烏來「蘇卡利．漫活」、台東市北町日式建築宿舍群中的「寶桑町屋」與其兩間餐飲品牌「北町丼飯屋」與「魚刺人雞蛋糕寶桑店」與甫開幕的「機關車庫」等處，將穩健持續優化雲品的營運能力。

另外，雲品日前也公告除息交易日為8月13日，每股分派現金股利2元，現金股利發放日則為9月9日。