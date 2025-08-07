快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

儒鴻財報／上半年 EPS 8.31元 下半年訂單回流、能見度重回6個月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）7日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.81億元，年減27.8%，每股純益8.31元。儒鴻表示，目前看來，第2季會是今年營運谷底，隨著主要生產基地關稅拍板定案，訂單已陸續回流，能見度恢復至6個月水準。從在手訂單觀察，下半年呈現逐季增溫態勢，且單季較去年同期皆有個位數的成長

儒鴻第2季財報受關稅與匯率夾擊，單季營收97.18億元，年增1.3%，單季毛利率25.65%，較去年同期下滑5.8個百分點，業外損失6.71億元，主要是認列匯損所致，不僅壓縮獲利表現，也影響單季毛利率，使稅後純益來到6.01億元，年減65.3%，單季每股純益2.19元。

儒鴻表示，東南亞生產基地的關稅問題塵埃落定後，客戶原先觀望的態度已有明顯轉變，訂單陸續回流，成衣與布料市場需求均表現強勁，其中又以成衣的成長動能最為顯著。因應需求升溫，公司在印尼的第三期擴產計畫也持續推進，雖然因關稅因素，使此案來不及在這次董事會通過，但擴產方向不變，將按規劃穩步推進，對後市很有信心。

儒鴻同步公告7月營收30.44億元，年減2.88%，累計前七月營收221.367億元，年增8.72%。公司表示，7月仍因船期因素有3.8億元遞延到8月認列，整體出貨表現亮眼。目前持續和客戶溝通調整報價，後續效益可望陸續浮現。不過，由於新產品和新客戶比較有利於推動新匯率下的報價，因此，公司也會持續增加新產品和新客戶的比重。此外，目前新產品開發動能強勁，未來也將強化新訂單與新客群的占比，優化整體營運結構。

儒鴻 營收 關稅

延伸閱讀

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

相關新聞

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元

華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。