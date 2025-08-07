寒舍財報／上半年每股純益1.06元 獲利9,689萬元

受首季全球股市震盪影響、其他收益縮減，寒舍（2739）餐旅2025年第2季稅後純益0.4億元，年減88%，每股盈餘0.44元。雖非經常性收益下滑，惟核心本業表現穩健，推升上半年合併營收達25.98億元，年增3.7%，稅後純益9,689萬元，年減81%，每股稅後純益1.06元。

寒舍表示，營收成長，獲利下滑，主要是去年同期有投資收益挹注墊高基期，加上今年以來全球股市震盪，致金融資產評價出現未實現損失，影響本季獲利表現。展望下半年，隨暑期餐飲旺季與國際大型會展陸續到來，集團對第3季營運維持審慎樂觀看法。

寒舍2025年第2季合併營收11.99億元，季減14.35%、年增4.28%，改寫同期新高，稅後純益0.4億元，季減29.81%、年減88.65%，每股盈餘0.44元。累計上半年營收達25.98億元、年增3.7%，亦寫歷史同期新高，稅後純益9,689萬元，年減81%，每股盈餘1.06元。

排除其他收益因素，寒舍第2季本業動能穩健，餐飲營收達6.68億元、年增3.47%，住房營收5.01億元、年增4.87%，雙雙續同期新高。成長主因包括品牌聯名效益發酵、餐飲市場持續回溫。集團於6月底啟動強檔話題檔期，旗下兩大自助餐廳同步出招搶客，台北寒舍艾美「探索廚房」攜手首爾米其林入選餐廳「doughroom」來台快閃，引爆排隊熱潮，台北喜來登「十二廚」則以五蟹齊聚打造夏日海鮮祭，推出後一位難求、幾乎場場客滿，並帶動網路聲量與預約熱度同步升溫。

第2季住宿表現則有賴於國際商務旅客回流，搭配台北國際電腦展及大型獎勵旅遊團體需求暢旺，有效帶動特定檔期住房表現，並有亞洲鄰近市場旅遊熱度升溫，亦吸引不少自由行旅客與萬豪旅享家會員訂房，旗下台北地區飯店上半年住房率約八成、業績成長率約5%。位於松江南京的寒居酒店亦攜手英國Miller Harris推出聯名住房專案推升住房率達8成以上。

展望後市，隨暑假旺季到來，寒舍集團旗下各館飯店將針對畢業生與親子客群推出多場美食主題活動，台北喜來登8月亦將迎來福岡人氣排隊名店「MOROPAIN」蜜瓜包快閃客座，將掀起新一波話題熱潮。宴會業務方面，集團正積極爭取多家科技大廠訂單，衝刺年底尾牙市場，婚宴則因應民俗月推出強化配套與加值優惠，盼進一步推升接單表現。另為搶攻年末跨年商機，台北寒舍艾美酒店也提前啟動跨年住房專案布局，持續擴大第4季營運動能。