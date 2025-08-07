儒鴻第2季每股賺2.19元 寫8年多新低

快訊

中央社／ 台北7日電

紡織股王儒鴻今天發布半年報，受新台幣升值影響，儒鴻本業毛利率與業外匯損遭遇雙重打擊，第2季歸屬母公司淨利新台幣6.01億元，季減64.2%，也比去年同期大幅縮水65.3%，創2017年第1季以來的8年多新低，單季每股純益2.19元。

累積儒鴻上半年歸屬母公司淨利22.8億元，年減27.8%，每股純益8.31元。

儒鴻財務長林芬如表示，儒鴻第2季營收97.17億元，年增1.2%；受新台幣升值影響，毛利率25.65%、營益率15.45%，分別較去年同期大幅下滑5.87個百分點和6.44個百分點。在業外方面，儒鴻第2季認列匯損7億多元，造成整體獲利下滑。

林芬如補充表示，第2季7億多元的匯損，其中一半已實現，另一半未實現的部分，隨著最近美元走勢回升，第3季有望回沖收斂。

展望後勢，儒鴻表示隨著對等關稅確定，不確定因素消除，最近可以看到客戶訂單明顯回籠，能見度原本低到只剩不到1個月，現在已經拉長到6個月，可以看到年底，儒鴻下半年營運可望呈現逐季成長。

另外儒鴻先前已表態，過去幾個月基於與客戶共體時艱，儒鴻協助分攤5%以內的基本關稅。如今隨著對等關稅正式上路，儒鴻結束補貼機制，所有新訂單會與客戶重新議價，把關稅和匯率影響反應在報價上，有助公司獲利回穩。

儒鴻 關稅 新台幣

