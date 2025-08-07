倉佑財報／AM＋OES 需求增 上半年毛利率達34％、EPS 0.54元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

倉佑（1568）第2季合併營收為2.58億元，因新台幣匯率升值因素、OEM產品調整生產節奏，單季營收年減1％，但受惠於產品結構優化、成本費用嚴控等重要策略奏效下，貢獻第2季毛利率為33%，營業利益為0.38億元，年增25％，但因認列新台幣匯率波動的業外損失0.43億元，使得第2季單季歸屬於母公司稅後淨利為94萬元，稅後每股盈餘(EPS) 0.01元。

累計2025年上半年合併營收為5.43億元，年減4％，上半年合併毛利率為34%，營業利益為0.93億元，年增10％，本業繳出良好穩健的獲利成績單，認列新台幣匯率波動的業外損失0.34億元，使得上半年歸屬於母公司稅後淨利為0.56億元，稅後每股盈餘(EPS) 0.54元。

倉佑指出，上半年從客戶產業別來看，來自AM與OES、OEM的營收比重分別為55％、45％，其中AM與OES的營收比重明顯較去年同期增加約16個百分點，不僅可見在關稅調整、匯率與通貨膨脹影響下，整體汽車消費動能明顯轉至二手車市場，進而推升AM／OES市場的需求明顯增溫，倉佑亦在新台幣匯率升值逆風下，得益於整體接單結構優化、成本費用控管得宜的效益展開，挹注上半年毛利率、營業利益率亦分別較去年同期增加4個百分點、2個百分點，達34％、17％。

倉佑同步公布2025年7月合併營收0.8億元，受惠於AM與OES市場的需求增溫，尤其美國市場需求更為強勁，本月營收雖較上月的0.86億元減少7.3％，但較去年同期的0.74億元增加7.5％(去年同期海關美元兌新台幣出口匯率為32.5，本期匯率為29.2，勁升10％)；累計2025年1至7月合併營收為6.2億元，較去年同期6.4億元減少2.9％。

