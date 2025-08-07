統一財報／上半年 EPS 1.88元 營收上升但獲利下滑

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一企業（1216）７日公布上半財報，第2季營收為1,695.7億元，年增率4.6%；稅後純益為55.12億元，年減6.7%，每股稅後純益0.97元；累計上半年合併營收3,388.38億元，年增5.6%，稅後純益為106.69億元，年減6.7%，每股稅後純益1.88元。

統一表示，秉持聚焦經營及穩定增長，獲利的部分則受到咖啡豆成本飆漲、電商事業處於整頓狀態及統一證券等權益法投資獲利減少因素，上半年出現營收增加、獲利下滑。

統一企業重要轉投資的統一中控（0220.HK）上半年獲利繳出亮麗成績單，統一在中國大陸布局領悟出「不要競爭修養」經營管理哲學，用自己的經營腳步來經營市場，上半年營收為人民幣170.86億元，年增率10.6%，上半年毛利率為34.3%，上升0.5個百分點，稅後純益達人民幣12.87億元，年增率32%。

至於統一超商（2912）稅後純益59.38億元較去年同期衰退5.7%，主要係去年第2季出售山東銀座認列處分利益，以及所得稅因認列迴轉利益，致基期較高，如排除上述影響，稅後淨利為成長。

統一實業（9907）稅後純益12.01億元，年增率77.9%，上半年營運正向發展，飲料包裝及鐵產品銷售均增加，致本期淨利成長。

台灣神隆（1789）稅後純益為0.80億元，年減62.7%，主要係委託研製業務等營收減少及新台幣急速大幅升值產生匯兌損失，致本期稅後純益下滑。

