國票金前七月稅後純益9.75億元 EPS 0.28元

國票金（2889）7日公布7月自結稅後純益3億1,811萬元，累計前七月稅後純益達9億7,509萬元，較去年同期累計數減少4億6,974萬元，減幅32.51%，每股稅後純益0.28元。國票金表示，受美國聯準會於去年共降息4碼影響，外幣RP成本下跌，加以台幣債持續養券正貢獻，子公司國際票券前七月獲利較去年同期已轉為正成長2.25%，而國票證券7月稅後純益3億6,213萬元，獲利能力已回復，前七月累計減幅已較前六月收斂。

7月底每股淨值12.23元。

國票金表示，受美國聯準會於去年共降息4碼影響，外幣RP成本下跌，加以台幣債持續養券正貢獻，債券業務獲利較去年同期成長，子公司國際票券7月稅後純益1億9,248萬元，前七月獲利較去年同期已轉為正成長2.25%。

然受美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現，同時台幣大幅升值，亦衝擊台股出口商獲利表現，且股票市場日均量與證券經紀業務市占率均較去年同期低，子公司國票證券及國票創投前七月獲利較去年同期分別減少56.90%及124.75%，惟國票證券7月稅後純益3億6,213萬元，獲利能力已回復，前七月累計減幅已較前六月收斂。