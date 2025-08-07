永豐金前7月自結 EPS 1.2元 獲利續創同期新高

永豐金（2890）公布7月自結稅後純益為26.06億元，較上月增加12.3%，累計今年1-7月稅後純益152.83億元，續創歷史同期新高，年成長4.6%，EPS 1.2元，年化ROE 12.71%。

7月各子公司稅後純益如下:

永豐銀行7月份稅後純益16.4億元(月減0.86億元，減幅5.0%)，獲利減少主要係因金融交易操作獲利減少。

永豐金證券7月份稅後純益9.46億元(月增3.07億元，增幅48.0%)，創下近18年來單月歷史新高，主因各業務單位穩健成長且為股利入帳高峰。

永豐金控2025年1-7月累計稅後純益152.83 億元(年增6.74億元，增幅4.6%)，主要受惠於銀行子公司獲利大幅成長。

永豐銀行1-7月累計稅後純益128.58億元(年增15.35億元，增幅13.6%)，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。 (個體利息淨收益年增24%、手續費淨收益年增17%，金融交易相關收益年減26%)。

永豐金證券1-7月累計稅後純益30.46億元(年減6.42億元，減幅17.4%)，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落，手續費淨收益減少所致。