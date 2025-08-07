快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

永豐金前7月自結 EPS 1.2元 獲利續創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）公布7月自結稅後純益為26.06億元，較上月增加12.3%，累計今年1-7月稅後純益152.83億元，續創歷史同期新高，年成長4.6%，EPS 1.2元，年化ROE 12.71%。

7月各子公司稅後純益如下:

永豐銀行7月份稅後純益16.4億元(月減0.86億元，減幅5.0%)，獲利減少主要係因金融交易操作獲利減少。

永豐金證券7月份稅後純益9.46億元(月增3.07億元，增幅48.0%)，創下近18年來單月歷史新高，主因各業務單位穩健成長且為股利入帳高峰。

永豐金控2025年1-7月累計稅後純益152.83 億元(年增6.74億元，增幅4.6%)，主要受惠於銀行子公司獲利大幅成長。

永豐銀行1-7月累計稅後純益128.58億元(年增15.35億元，增幅13.6%)，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。 (個體利息淨收益年增24%、手續費淨收益年增17%，金融交易相關收益年減26%)。

永豐金證券1-7月累計稅後純益30.46億元(年減6.42億元，減幅17.4%)，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落，手續費淨收益減少所致。

永豐金控 永豐銀行

延伸閱讀

漢來財報／上半年 EPS 6.15元 配合商場進度七家店延至明年第1季開

智冠 上半年EPS 4.15元

新普 第2季EPS 5.65元

環宇 上半年EPS -0.57元

相關新聞

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元

華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。