王品財報／上半年 EPS 7.88元 台灣加速展店、中國大陸連5季獲利

王品（2727）7日召開董事會，會中通過上半年財報，合併營收為114.3億元，年增3.84%，為史上最強上半年，稅後淨利6.5億元，年減1.15%，EPS 7.88元，相較去年同期減少0.13元，王品說明，主要是第2季認列匯兌損失。

王品第2季營收54.8億元，年增2.25%，稅後淨利2.9億元，年減17.96%，EPS為 3.46元。王品表示，主要是認列匯兌損失，由於第2季新台幣累計狂升10.97%，創下史上最大單季升幅，壓縮獲利表現。不過法人認為，王品在這段期間，以相對便宜的美元，加大進口食材的採購力道，將有效降低食材成本，有助提升下半年的毛利率及淨利率。此外，在美國關稅底定之後，台幣可能會逐步回貶，匯兌損失有望「校正回歸」，仍然看好王品整體的獲利表現。

王品進一步分析，台灣事業群第2季營收45億元，雖然不及第1季的傳統旺季，但年增4.25%，仍創下第2季最高紀錄。大陸事業群營收9.8億元，年減6.01%，季減3.18%，主要受限於美中貿易戰的不確定因素，大陸消費市場持續激化，但從去年第2季開始，大陸事業群連續五個季度獲利，優於餐飲同業的平均表現。

王品同步公告7月自結合併營收18.3億元，微幅年減0.02%。台灣事業群營收14.7億元，年增3.6%，主要受惠於暑假聚餐和父親節提前慶祝效益，「肉次方」、「和牛涮」、「青花驕」和「夏慕尼」四品牌共誕生7家千萬大店，儘管7月受颱風及連日豪雨重創南台灣，部分地區營業天數減少，營收仍保持增長態勢。大陸事業群的營收以人民幣原幣換算，7月營收年減4.17%，因人民幣兌台幣貶值8.9%，換算新台幣造成影響。

展望下半年，8月屬於餐飲業傳統旺季，可望保持增長態勢。9月之後，仍有中秋節，國慶連假，下半年新增的教師節及光復節連假，可望帶動聚餐效應。王品也將加快展店腳步，下半年預計再開近20家新店，人氣超高的肉次方，也將在8月於台北市南京東路正式營運。