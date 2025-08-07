雄獅財報／上半年大賺、EPS 8.51元 創上市以來獲利新高

雄獅（2731）旅行社7日公告2025年半年報，第2季合併營收78.47億元，年增4.92%、季增8.93%，第2季單季每股純益3.94元。

累計上半年營收149.93億元，年增11.28%，每股純益8.51元，創上市以來最佳成績。

7月營收淨額達26.14億元，較去年同期減少2.06億元，年減7.32%，扣除去年郵輪包銷2.6億元，今年7月營收仍小幅成長，累積１至7月營收176.07億元，較去年同期成長8.77%。

分析上半年成長主因，儘管國際經濟局勢動盪，消費者初期多持觀望態度，但隨著近期經濟趨於穩定，加上新台幣升值的利多效應，國際旅遊需求持續增溫，因此整體表現穩健成長，其中歐洲、日本為產品主力，同時歸功於產品結構調整優化與提早布局。

展望下半年，新台幣升值與新增國定連假政策雙重利多發酵，旅遊市場需求持續看好。緊接著賞楓、滑雪、耶誕、跨年等秋冬旅遊季節將陸續來臨，特別是長程線產品，已呈現預訂且需求強勁的態勢。綜觀而言，下半年整體旅遊市場表現值得期待。