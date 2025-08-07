柏文財報／第2季每股純益1.99元 獲利1.56億元、年增72.2%

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）7日公告第2季獲利1.56億元，年增72.2%，每股純益1.99元；累計上半年獲利2.77億元，年增100.1%，每股純益3.54元。該公司指出，下半年規劃新增3處廠館，新店動能挹注下，力拚營收與獲利再創歷史新高。

柏文表示，第2季合併營收為14.75億元，創同期及單季歷史新高，季增9%，年增15.6%；推升合併稅後純益達1.56元，季增28.2%，年增72.2%，每股純益1.99元；其中，稅後淨利率10.6%，為2021年以來表現最好的季度。

而上半年合併營收28.29億元，年增17%，亦創同期及半年度歷史新高；合併營業利益3.86億元，年增85.3%，營業利益率13.6%；合併稅後純益2.77億元，年增100.1%，每股稅後純益3.54元。

該公司並指出，依據財政部截至今年4月30日的統計資料，全國健身中心銷售總額達65.62億元，較去年同期成長13.4%，台灣健身市場成長依舊強勁。教育部體育署將於今年9月升格為運動部，台灣的運動風氣已經形成，現在加上國家政策鼓勵全民運動，運動休閒產業將邁入另一個高速成長階段。

而柏文正持續展店，今年上半年，「健身工廠」已有台南新市廠及西門廠、桃園青埔廠三處新據點投入營運，「健身工廠」旗下廠館數已達80家；下半年，桃園市桃園區正光廠及新北市中和區雙和廠分別於7月11日及8月15日開始預售。

由於第3季係為休閒運動產業傳統旺季，加上「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處新廠館開幕，今年下半年，新店動能挹注加上同店繼續成長，柏文營收與獲利可望再創歷史新高。

