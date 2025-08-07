三圓財報／第2季 EPS 1.29元 全年拚「台北之星」銷售認列
三圓（4416）7日發布財報，第2季稅後純益8,824.2萬元，年增1,610.7%，每股稅後純益（EPS）1.29元；今年上半年稅後純益128.6萬元，年減90.6％，每股稅後純益0.02元。
三圓表示，今年業績來源為成屋豪宅案「Diamond Towers台北之星」，可售戶34戶，總銷約126億元，力拚持續銷售、交屋認列。
在手案量方面，三圓表示，目前手上有三大都更案，進度最快的是北市「太原路案」都更案，基地面達800坪，預計最快2026年第1季推出；新店「文山段案」已經100%同意，7月中旬會開始審查。至於量體最大的中正「新隆國宅海砂屋都更案」，基地面積達4,000多坪，目前已經通過都審，進入都更程序，預期最快2026年中可推出。
