快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

三圓財報／第2季 EPS 1.29元 全年拚「台北之星」銷售認列

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓（4416）7日發布財報，第2季稅後純益8,824.2萬元，年增1,610.7%，每股稅後純益（EPS）1.29元；今年上半年稅後純益128.6萬元，年減90.6％，每股稅後純益0.02元。

三圓表示，今年業績來源為成屋豪宅案「Diamond Towers台北之星」，可售戶34戶，總銷約126億元，力拚持續銷售、交屋認列。

在手案量方面，三圓表示，目前手上有三大都更案，進度最快的是北市「太原路案」都更案，基地面達800坪，預計最快2026年第1季推出；新店「文山段案」已經100%同意，7月中旬會開始審查。至於量體最大的中正「新隆國宅海砂屋都更案」，基地面積達4,000多坪，目前已經通過都審，進入都更程序，預期最快2026年中可推出。

都更 財報

延伸閱讀

聖暉財報／上半年 EPS 12.13元 賺逾二個股本、創新高

智冠 上半年EPS 4.15元

新普 第2季EPS 5.65元

環宇 上半年EPS -0.57元

相關新聞

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元

華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。