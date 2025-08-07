櫻花財報／上半年 EPS 3.04元攀高峰 高階機種與產品組合優化助攻

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）7日公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股稅後3.04元，創歷年同期新高。法人預期，櫻花持續深化「AI Kitchen」產品線布局，全年營運可望維持穩健成長態勢，續創佳績。

第2季合併營收24.04億元、年增4.6%，營業利益3.61億元、年增1.7%；儘管受新台幣升值影響，外幣評價損失導致稅後淨利年減7.8%至2.86億元，每股稅後純益仍達1.3元，顯示公司在營運本業上表現穩健。

櫻花表示，公司持續發揮「廚衛電」與「整體廚房」兩大核心事業的雙引擎效益，為本季營收穩健成長的主要動能。

廚衛電事業在AI智能產品銷售成長的帶動下，第2季營收年增8.3%，成功克服去年同期節能補助所帶來的高基期挑戰，反映市場對高階、智能化廚衛產品的高接受度與消費升級趨勢。

此外，淨水產品亦延續成長動能，本季營收年增27%，其中具獨立競爭力的廚下雙溫淨熱飲系列成長超過六成，顯示高階新品策略與零售通路擴展雙軌並進，有效推升市場滲透率及品牌價值。

受惠於建商交屋潮，整體廚房事業的出貨量穩健提升，本季營收年增5%。隨著房價推升與小宅化趨勢顯著，市場對於廚房配備機能升級的需求提高，櫻花透過「升一級、加一機」策略，有效拉升專案單價，並同步提升毛利率結構。

櫻花第2季整體毛利率達到35.04%，較去年同期提升0.24個百分點，較第1季34.59%亦上升0.45個百分點。此改善主要得益於整廚專案產品組合優化與高階機型比重增加，使整體毛利率結構穩定改善，為營運提供良好支撐。

業外方面，較去年同期減少3,845萬元，儘管外幣評價損失較去年同期增加4,280萬元，成為稅後淨利減少的關鍵因素，但轉投資事業則提供穩定貢獻。

本季轉投資事業合計貢獻獲利2,314萬元，其中櫻花中國因營運改善與毛利率提升，單季貢獻達1,928萬元。累計上半年，櫻花中國較去年同期獲利貢獻增加2,906萬元，有效平衡匯率波動對財報的壓力，為整體財務表現注入正面動能。

展望下半年，櫻花將持續深化「AI Kitchen」產品線布局，拓展智能應用場景，加速品牌升級與新事業發展。法人預期，櫻花全年營運可望維持穩健成長態勢，持續創造佳績。