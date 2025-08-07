IKKA 財報／上半年 EPS 2.2元 預計下半年營運比上半年成長

IKKA-KY（2250）2025上半年度EPS為2.2元，身為在台上市的唯一日本公司，日本關稅15%塵埃落定後，預計下半年營運可望比上半年度成長；子公司供應給日系高階無人機零件下半年開始出貨

IKKA 7日公告2025年上半年度合併財報，合併營業收入為17.2億元，去年同期為17.4億元，二期金額相當。但獲利受上半年度受匯率損失約2,000萬元影響，上半年度EPS為2.2元。

日本豐田汽車於日前媒體報導中，2025年上半年集團總銷量為550萬台，年增7.4%，遠超越德國福斯的440萬台，連續第六年居全球車廠之冠。其中新能源車仍是最大成長來源，除了北美市場油電混合車（Hybrid）持續成長外，值得關注的上半年度三大日本車廠，僅有豐田汽車在大陸市場逆勢成長6.8%，其餘二大品牌均衰退，主要係受惠於新推出之平價電動車「bZ3X」，而且豐田也在上海投入50億人民幣興建Lexus電動車工廠，預計2027年量產，預計將會再次擴大豐田汽車在大陸市場之占有率。

日前日本與美國關稅談判結束，爭取到15%的優惠關稅；加上豐田針對大陸銷售市場的深耕，有助於豐田汽車未來全球銷售之成長。而IKKA-KY作為豐田汽車重要的供應鏈夥伴，上述的幾個正面訊息，將對於IKKA-KY未來幾年的在車用零件市場之營運增添更多成長動能。另外、IKKA子公司Sol-plus近期日本無人機零組件也預計進入量產階段，正式進入無人載具領域，也將為IKKA帶來營運挹注。

展望未來，AI與機器人應用發展日新月異，針對相關議題也已開始著手進行客戶了解，運用現有汽車客戶在機器人產業中的布局，參與未來產品之研發，並結合能率集團各公司之機器人發展，期待除了目前的汽車事業發展外，也在AI相關產業為公司帶來新的發展契機。