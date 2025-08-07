快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

東陽財報／前七月營收年增3.3%創同期新高 上半年每股賺3.25元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319） 2025年7月自結合併營收16.60億元，年減17.7%。前七月自結累計合併營收148.44億元，較去年同期累計成長3.3%，續創同期新高紀錄。

同時7日董事會通過114年第2季合併財務報告，上半年合併營收131.85億元、稅後淨利19.22億元、EPS 3.25元（上半年匯兌損失5.58億元）。

東陽指出，目前8月客戶下單逐漸回溫中，面對關稅與匯率變數等挑戰，東陽持續做強，一切還是與競爭對手比較，建立不可替代的競爭力。

東陽AM事業7月自結合併營收11.87億元。前七月自結累計合併營收113.50億元，較去年同期累計成長6%，續寫史上前七月新高紀錄。東陽OEM事業7月自結合併營收4.73億，前7月份自結累計合併營收34.94億（OEM整體累計營收152.75億元）。

營收 東陽

延伸閱讀

八貫營收／7月1.91億元、年增14% 前七月16億元、年增17.7％

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

展碁7月合併營收 月增55%

聯電7月合併營收 月增6.5%

相關新聞

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元

華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。