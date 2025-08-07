東陽財報／前七月營收年增3.3%創同期新高 上半年每股賺3.25元

東陽（1319） 2025年7月自結合併營收16.60億元，年減17.7%。前七月自結累計合併營收148.44億元，較去年同期累計成長3.3%，續創同期新高紀錄。

同時7日董事會通過114年第2季合併財務報告，上半年合併營收131.85億元、稅後淨利19.22億元、EPS 3.25元（上半年匯兌損失5.58億元）。

東陽指出，目前8月客戶下單逐漸回溫中，面對關稅與匯率變數等挑戰，東陽持續做強，一切還是與競爭對手比較，建立不可替代的競爭力。

東陽AM事業7月自結合併營收11.87億元。前七月自結累計合併營收113.50億元，較去年同期累計成長6%，續寫史上前七月新高紀錄。東陽OEM事業7月自結合併營收4.73億，前7月份自結累計合併營收34.94億（OEM整體累計營收152.75億元）。