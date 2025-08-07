八貫營收／7月1.91億元、年增14% 前七月16億元、年增17.7％

八貫（1342）7日公告7月合併營收為1.91億元，年增14.02%；累計今年前七月合併營收16.77億元，年增17.7％，其中醫療產品線表現最佳，7月營收年月雙增，累計前七月營收除航太救生產品維持平穩，戶外、醫療與軍工三大產品線前七月的營收年增率皆有雙位數成長。

今年4月美國祭出全球關稅政策迄今，多數產業都將面臨營運成本增加的壓力，然八貫醫療及航太救生等剛性需求之產品線，無畏關稅政策影響，尤其醫療產品線於去年美國大選後、FDA相關政策確立下，逐月都展現強勁出貨動能，7月醫療產品線營收月增及年增分別達23.49％與39.36％，

八貫企業表示，雖然北美戶外產品線客戶在關稅政策尚未明朗前，客戶於第2季已提前拉貨，惟戶外訂單能見度仍明朗至年底，加上航太救生產品於下半年的拉貨動能逐步回溫且預期訂單至2026年底，以及高競爭門檻的軍工產品穩健出貨，突顯公司在產品多元化布局收到的成效。

此外，八貫提前因應全球景氣變化，隨著公司累計整體營收保持雙位數成長，在原物料採購規模擴大下，於4月向主要供應商爭取更實惠的原物料價格，第3季起擴大採用新議價的原物料產品，使成本將能更有效控制，毛利率可望谷底回升，整體獲利表現有機會逐季反彈。

隨著感恩節、聖誕節等節慶消費旺季，預期戶外產品線將逐步迎來市場需求，最遲第4季重回成長軌道；雖航太救生產品線累計前七月營收較去年同期減少，然下半年在出貨已逐步提升下，全年業績維持正向應無虞；醫療產品線因有新客戶、新產品同步加持，可維持雙位數成長下，全年營收超越去年仍是可期目標。